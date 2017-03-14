Доля «Почты России» на рынке доставки товаров e-commerce в 2016 г. достигла 62%

В 2016 г., по данным аналитического исследования «Ассоциации компаний интернет-торговли» (АКИТ), на рынке доставки товаров e-commerce (включая отправления из иностранных интернет-магазинов и доставку на внутреннем рынке) 62% покупателей доверили доставку своих почтовых отправлений «Почте России». Это на 11 процентных пунктов выше, чем в 2015 г. — 51%, сообщили CNews в «Ассоциации компаний интернет-торговли».

Как отмечается в исследовании АКИТ, объем внутреннего рынка интернет-торговли в 2016 г. вырос в штуках на 6% по сравнению с 2015 г., а рынок трансграничной торговли — на 102%. В 2016 г. «Почта России» обработала 225 млн международных отправлений с товарными вложениями, что почти в 2 раза больше, чем показатель прошлого года — 128 млн отправлений.

В целом в 2016 г. «Почта России» обработала 296 млн почтовых отправлений с товарными вложениями (совокупно: внутренних и зарубежных), что более чем в 1,5 раза превышает показатель прошлого года — 194 млн шт.

«“Почта России” продолжает уверенно наращивать свою долю на рынке доставки отправлений с товарным вложением. Мы не только справляемся с растущим объемом посылок, но и сокращаем сроки доставки. Все больше покупателей и интернет-магазинов выбирают “Почту России” как быстрый канал доставки товара, голосуя за нас рублем, — рассказал заместитель генерального директора «Почты России» по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев. — А для удобства получателей мы продолжаем запуск удобных сервисов на “последней миле”, чтобы процесс отправки и получения посылок занимал минимальное время».

Одним из таких нововведений являются центры выдачи и приема посылок (ЦВПП), специализирующиеся исключительно на отправлениях с товарными вложениями от физических лиц, а также от компаний малого и среднего бизнеса. Здесь можно отправить и получить внутренние и международные посылки, мелкие пакеты, экспресс-отправления. К особенностям ЦВПП относится удобное расположение и увеличенные по сравнению с обычным отделением часы работы, отсутствие перерывов на обед и выходных, пояснили в АКИТ. Сейчас количество таких центров, открытых в отделениях «Почты России», достигло 523 в 210 городах страны, в том числе 85 ЦВПП — в Москве.

Для тех, кто выбирает доставку до дома или офиса, в «Почте России» функционирует единая Курьерская Служба, которая сегодня насчитывает 1565 курьеров и 1357 курьерских автомобилей. В 2016 г. открыто 101 подразделение курьерской доставки, которые специализируются на приеме и вручении экспресс-отправлений «из рук в руки» — на дому или в офисе клиента. Всего в настоящее время Курьерская Служба «Почты России» представлена 143 подразделениями в 137 крупнейших городах страны.

Кроме того, в прошлом году «Почта России» запустила очередной сервис для интернет-магазинов otpravka.pochta.ru, который является частью инфраструктуры обновленного портала pochta.ru. Сервис позволяет быстро подготавливать к отправке партии посылок, пользователю остается только наклеить бланки на посылки и сдать отправления в точку приема. На сайте можно в автоматическом режиме проводить проверку правильности заполнения адресов, ФИО и телефонов, подбирать почтовый индекс, рассчитывать стоимость пересылки, присваивать трек-номер, который позволяет отслеживать доставку посылки в режиме реального времени с мобильного приложения или на сайте «Почты России».