«МобилитиЛаб» представила новую редакцию корпоративного мобильного рабочего места WorksPad

В WorksPad появились push-уведомления, моментально информирующие пользователя о получении новых сообщений. Push-уведомление может выводиться на экран даже если мобильное устройство заблокировано, что позволяет пользователям своевременно получать информацию о новых сообщениях, сообщили CNews в «МобилитиЛаб».

По данным компании, WorksPad является российским тиражным решением для защищенной корпоративной мобильной почты для iOS и Android с поддержкой push-уведомлений. В версии для iOS реализована функция пересылки писем с автоматическим скачиванием приложений, возможность прикрепления нескольких файлов одновременно из различных корпоративных источников в рамках одной операции, а также отображение статусов произведенных над письмами операций.

WorksPad — решение для организации корпоративных мобильных рабочих мест на основе планшетов и смартфонов под управлением операционных систем iOS и Android. WorksPad совмещает в одном приложении корпоративную почту, встроенный браузер, файловый менеджер, средство файловой синхронизации ПК и планшета, адресную книгу, календарь, средство для прямой передачи файлов и трансляции экрана между планшетами и ПК. Благодаря своим возможностям WorksPad обеспечивает безопасную реализацию всех ключевых бизнес-функций для работы с почтовыми сообщениями и документами на мобильных устройствах руководителей и сотрудников предприятий и организаций.

Новая версия WorksPad для iOS и Android уже доступна в соответствующих магазинах приложений.