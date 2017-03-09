«Газпром добыча Краснодар» с помощью «Мегафона» удаленно контролирует объекты газодобычи

Компания «Газпром добыча Краснодар» пролонгировала контракт с «Мегафоном» на обеспечение data-трафиком мониторингового оборудования для удалённого контроля объектов газодобычи. Об этом CNews сообщили в «Мегафоне».

M2M-карты «Мегафона», установленные в датчиках систем газодобычи, позволяют клиенту круглосуточно получать данные о расходе, температуре и давлении газа и своевременно реагировать на возникающие изменения. На скорости до 100 Мбит/с эти данные оперативно собираются с оборудования, установленного в подразделениях «Газпром добыча Краснодар» в Ставрополе, Новоалександровске, а также в Шпаковском, Ипатовском, Благодарненском, Петровском, Арзгирском и Труновском районах Ставропольского края.

«За прошедший год популярность M2M-услуг в бизнес-сегменте региона выросла более чем в 2 раза. На сегодняшний день в Кавказском филиале “Мегафона” в М2М-оборудовании уже используются тысячи наших SIM-карт для обслуживания газовых и нефтедобывающих компаний, банковского и ЖКХ-секторов, транспортных компаний, охранных агентств, сервисных и производственных предприятий», — рассказал Дмитрий Прозоров, директор по развитию корпоративного бизнеса Кавказского филиала «Мегафона».

«Газпром добыча Краснодар» — дочернее общество компании «Газпром». Проект по мониторингу и контролю удалённых объектов газодобычи на Ставрополье стал продолжением многолетнего телеком-сотрудничества промышленного гиганта с компанией «Мегафон».