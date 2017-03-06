IBM представила новые инициативы для бизнес-партнеров в сфере облачных и когнитивных технологий

IBM в рамках конференции PartnerWorld Leadership объявила о стратегическом расширении партнерской программы. Как рассказали CNews в компании, новые инициативы призваны помочь бизнес-партнерам стимулировать рост своих компаний, улучшить качество обслуживания клиентов и увеличить объем продаж в эру когнитивных технологий.

Существенно обновленная программа PartnerWorld включает свыше 40 специализаций, благодаря которым бизнес-партнеры смогут получить более широкую экспертизу в таких быстрорастущих сферах, как облачные технологии, когнитивные вычисления и информационная безопасность. IBM также анонсировала ряд ключевых инициатив, направленных на ускорение роста бизнеса партнеров. Они предполагают использование встраиваемых решений, новых базовых продуктов IBM, упрощенного процесса перепродажи и улучшенных программ поощрения при покупке ПО.

«Цифровые и облачные решения продолжают трансформировать различные отрасли экономики, поэтому наши партнеры должны обладать глубокой экспертизой и предлагать когнитивные решения на платформе IBM Cloud, доступные в многоканальной среде, – сказал Марк Дюпакье, руководитель IBM Global Business Partners. – Мы расширили и усовершенствовали программу PartnerWorld, чтобы помочь бизнес-партнерам любого типа и бизнес-модели развивать свои возможности в соответствии с нашими когнитивными решениями и облачной стратегией, чтобы повышать ценность предложения для заказчиков».

Модернизированная в соответствии с требованиями когнитивной эры программа PartnerWorld позволяет партнерам IBM всех типов находить возможности для повышения ценности предложений, повышения конкурентоспособности и создания новых потоков поступления доходов. Программа специализаций пережила настоящий подъем с момента своего запуска 1 января 2017 года. Благодаря ей тысячи бизнес-партнеров перешли на упрощенный и комплексный подход к достижению роста, узнаваемости бренда и получению выгоды.

Во втором квартале портфель специализаций IBM увеличится до 40 наименований. В области информационной безопасности IBM предлагает специализацию Information, Risk and Protection для защиты уязвимых данных заказчиков. Для IBM Cloud компания запустит две новые специализации. Одна из них поможет пользователям снимать, сохранять, управлять и делиться видеороликами в Cloud Video. В свою очередь, специализация High Speed Transfer предоставит пользователям инновационные инструменты для снижения затрат и повышения эффективности для перемещения больших объемов данных в частных и публичных IP-сетях. Watson Internet of Things запускает специализацию Continuous Engineering для непрерывного проектирования инновационных продуктов и систем с высоким уровнем сложности. Компания также добавит новую компетенцию в специализации IBM Global Financing, которая поможет партнерам широко использовать возможности инструментов финансирования как ключевое отличие от других игроков на рынке.

«Являясь поставщиком технологий и бизнес-решений, мы сотрудничаем с IBM уже 22 года, на протяжении которых внедряли и использовали ведущие решения компании для наших покупателей, – сказал Джим Торни, президент и генеральный директор Essextec. – Essextec сейчас фокусируется на трех стратегических областях роста: облачные технологии, когнитивные вычисления и информационная безопасность. Усовершенствованная программа PartnerWorld признает важность этих будущих технологий для наших покупателей. Она поддерживает, направляет и поощряет нас в процессе разработки и внедрения инновационных технологий, направленных на решение наиболее сложных задач клиентов».

Помимо создания новых специализаций для партнеров, IBM запустила новые проекты в следующих четырех областях, чтобы ускорить рост в партнерской экосистеме:

Предложение встроенных решений: IBM представила соглашение Embedded Solutions Agreement, которое упрощает для бизнес-партнеров IBM интеграцию собственной экспертизы и предложений с технологиями и сервисами IBM. Такое соглашение позволяет партнерам создавать четкие, доступные на рынке решения под своим брендом и поставлять их своим клиентам по прямым каналам. С новой моделью встроенных решений бизнес-партнеры могут эффективно использовать технологии и экспертизу IBM по выгодной цене, увеличить прибыль и повысить ценность клиента, при этом сокращая время вывода продуктов на рынок и ускоряя цикл их продаж.

Поддержка независимых поставщиков ПО: IBM теперь предлагает программу сертификации Ready for IBM Cloud, а также другие преимущества, которые призваны стимулировать независимых поставщиков ПО к созданию и продажам облачных решений на платформе Bluemix.

Упрощение перепродаж: Во втором квартале IBM запустит решение IBM Express Start, которое упростит процесс авторизации новых бизнес-партнеров для перепродажи базовых продуктов IBM, включая Software Open Distribution, IBM XaaS-Entry, PowerLinux и программные средства хранения стартового уровня. Такие бизнес-партнеры также смогут присоединиться к PartnerWorld, получать данные о ценообразовании и перепродавать решения с помощью IBM Express Start быстрее, чем когда-либо прежде.

Расширение программ поощрения для ПО: Начиная с апреля 2017 года IBM расширит программы поощрения, что позволит бизнес-партнерам получать наиболее высокие премии в сегменте IBM Commercial, при работе с новыми клиентами, создании решений и автономных продажах. Новые инициативы IBM позволят получить более развернутую картину, повысить качество прогнозов и снизить операционную нагрузку для бизнес-партнеров по всему миру – в соответствии с их пожеланиями.

Для оперативного поиска информации, связанной со структурой программы PartnerWorld, специализациями, уровнями программы, договорами о системе поощрения и так далее, IBM разработала PartnerWorld Advisor. Речь идет о новом голосовом и текстовом помощнике на базе технологии Watson. Использование системы Watson для поддержки PartnerWorld – это еще один пример фокуса компании на упрощении процедур. Помощник обеспечит бизнес-партнеров всей необходимой информацией для сотрудничества с IBM. Новая программа PartnerWorld позволит партнерам создавать более высокую ценность в когнитивную эру.

С момента запуска новой программы PartnerWorld более 5 тысяч компаний получили статус Silver («серебряного» партнера), 2,5 тысячи организаций – Gold («золотого»), а свыше 75 предприятий были удостоены наивысшего уровня – Platinum («платинового» партнера). Таким образом, доказано, что бизнес-партнеры IBM имеют глубокую экспертизу, позволяющую им отвечать потребностям цифровой трансформации своих клиентов. IBM привержена созданию экосистемы партнеров самого высокого уровня в индустрии. Новая программа PartnerWorld станет отличным стартом для дальнейшего развития.