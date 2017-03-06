Художники оживили скульптуру при помощи Microsoft HoloLens и дополненной реальности

Амстердамская студия Drift представила первую инсталляцию, которая задействует очки дополненной реальности Microsoft HoloLens на нью-йоркской выставке Armory Show, которая прошла со 2 по 5 марта 2017 года.

Со стороны скульптурная композиция под названием «Бетонный шторм» (Concrete Storm) — это всего лишь три бетонные колонны. Но стоит зрителю надеть HoloLens, как скульптура оживает и раскрывает свою настоящую сущность: колонн становится больше, они вырастают вчетверо и начинают раскачиваться на ветру подобно деревьям. Очки HoloLens в данном проекте представляют собой полнофункциональный компьютер со встроенным цифровым помощником Microsoft Cortana, который может делать фотографии и снимать видео о том, что видит пользователь.

«Мы хотели создать нечто невозможное в реальном мире», — сказал сооснователь Studio Drift Лоннеке Гордейн. Она и Ральф Наут придумали и воплотили «Бетонный шторм» в жизнь при поддержке команды разработчиков HoloLens из Microsoft.

«Для художников это новый способ думать о своем творении. Он помогает вплетать искусство в окружающий мир недоступными ранее способами», — отметил руководитель подразделения HoloLens Бен Портер.

Скульптурная композиция под названием «Бетонный шторм» (Concrete Storm)

Целью инсталляции было испробовать возможности новой технологии, бросить вызов человеческому восприятию и испытать его способность делать различие между физическим миром и виртуальным. По задумке художников, зритель должен прекратить попытки делить то, что он видит, на настоящее и нарисованное, и принять смешанный мир как иную версию реальности. По словам Ральфа Наута, интеграция цифрового и физического миров станет одной из самых важных тем в ближайшее десятилетие.

Microsoft HoloLens — это полноценный компьютер, выполненный в виде очков. Картинка, выводимая на их стекло, накладывается на окружающий мир и встраивается в него благодаря информации, получаемой с камер устройства. Управление в интерактивных приложениях осуществляется жестами или голосом.

Сейчас HoloLens остается единственной коммерчески доступной разработкой подобного рода. Она уже применялась для самых разных экспериментов: от игры в Minecraft до визуализации марсианской поверхности. Мир искусства — новая перспективная область как для HoloLens, так и для дополненной реальности в целом.