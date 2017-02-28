В СУБД Tarantool появилась возможность репликации из MySQL

Разработчики сообщества СУБД Tarantool представили систему репликации из MySQL в Tarantool. Система, позволяющая разгрузить базы данных MySQL, выложена в открытый доступ по лицензии BSD, сообщили CNews в Mail.Ru Group.

Механизм репликации позволяет автоматически синхронизировать данные между двумя базами. По утверждению представителей компании, один сервер с Tarantool способен обработать нагрузку, с которой не справлялись 20 серверов с MySQL. Таким образом, используя новую систему репликации, администратор MySQL может снизить нагрузку на серверы, переадресовав Tarantool операции чтения.

Система разработана, в первую очередь, для интернет- и ИТ-компаний, которые активно используют MySQL. Ее применение позволит ускорить работу мобильных и веб-приложений для конечных пользователей.

«Часто переход на новую СУБД требует от бизнеса серьезной перестройки инфраструктуры: для тех, кто пока не готов к такому шагу, сообщество разработчиков Tarantool создало систему репликации. Благодаря ей компания может воспользоваться преимуществами, которые дает Tarantool, внеся лишь точечные изменения в инфраструктуру. Теперь любой бизнес, который использует MySQL, может легко настроить репликацию в Tarantool, повысив производительность и ускорив выполнение запросов, — заявил Денис Аникин, технический директор почтовых и облачных сервисов Mail.Ru Group. — Кстати, ранее компания Yota внедрила механизм репликации из Oracle в Tarantool, серьезно ускорив работу сервисов и снизив нагрузку на Oracle. Таким образом, в Tarantool можно реплицировать данные из двух популярных СУБД — Oracle и MySQL».

Исходный код разработанной системы полностью открыт.