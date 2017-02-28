«Профотек» оснастит «Объединенную Энергетическую Компанию» системами противоаварийной автоматики

«Профотек», портфельная компания «Роснано», приступила к реализации масштабного проекта по оснащению «Объединенной Энергетической Компании» (ОЭК) современными системами противоаварийной автоматики. Это станет первым шагом на пути создания «цифровых подстанций» и реализации концепции строительства интеллектуальных энергетических систем типа SmartGrid («умные сети»), сообщили CNews в «Роснано». Ожидается, что уже на начальном этапе реализации совместный проект, который стартует в Москве, позволит достичь экономии средств в масштабах города.

Решение создано на основе инновационных волоконно-оптических трансформаторов тока с цифровым выходом производства «Профотек» и цифровых терминалов релейных защит, созданных компанией «Релематика». Внедрение системы позволяет создавать высокоточные системы противоаварийной автоматики и оперативного реагирования в точках соединения воздушной линии и высоковольтного кабеля. По мнению разработчиков, решение найдет применение практически в каждом крупном городе РФ, с учетом уровня застройки и топологии имеющихся электрических сетей.

Особенность данного проекта состоит в том, что для создания измерительного элемента будет применяться размыкаемая гибкая петля из специального оптического волокна, устанавливаемая непосредственно на высоковольтной кабельной муфте. Применение такой конструкции исключает необходимость разрыва существующего кабельно-воздушного перехода и проводится без демонтажа уже существующих на подстанциях схем коммутации высоковольтного оборудования. Оптическая петля имеет очень малый вес, не создает механических нагрузок на опору кабельной муфты и не требует никаких дополнительных монтажных конструкций. Это позволяет обеспечить экономию в части строительно-монтажных работ по сравнению с применением традиционных электромагнитных трансформаторов, пояснили в «Роснано».

«Цифровые технологии в энергетике находят все большее применение, так как они обладают существенными преимуществами по сравнению с текущими решениями, обеспечивая высокую точность измерений, а также возможность контролировать и управлять электрическими сетями в режиме реального времени, — подчеркнул генеральный директор «Профотек» Олег Рудаков. — Компания “Профотек” уже сегодня производит и реализует оборудование завтрашнего дня для энергетики, формирует реальности будущего. Реализация данного проекта закладывает основы будущего построения цифровых подстанций, а в дальнейшем и создания интеллектуальных энергетических систем типа SmartGrid. Мы рады, что специалисты компании ОЭК идут в авангарде передовых технологий. “Профотек” готов и в будущем содействовать энергетическим компаниям в решении их задач».