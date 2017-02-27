«Велесстрой» автоматизировал один из своих бетонных заводов на базе «1С:Предприятия 8»

Российская строительная компания «Велесстрой» автоматизировала один из своих бетонных заводов с помощью программно-аппаратного комплекса под управлением решения на базе «1С:Предприятие 8». Новая система в режиме реального времени управляет технологическим процессом производства практически без вмешательства обслуживающего персонала, сообщили CNews в фирме «1С». Появилась возможность гибко регулировать скорость производства и нагрузку на оборудование. Организован оперативный контроль за соблюдением рецептуры производства бетона. В итоге обеспечено стабильно-высокое качество выпускаемой продукции, а производительность завода выросла — так, по отзыву заказчика, объемы выпуска за единицу времени увеличились на 15%. Руководство «Велесстроя» планирует тиражирование системы на все бетонные заводы компании.

Для организации управления технологическим процессом производства бетона на одном из заводов «Велесстроя» требовалась система, которая позволила бы: реализовать полностью автоматический цикл производства по принципу «одной кнопки»; организовать оперативный учет материалов в производстве и обеспечить точность соблюдения рецептуры бетона в соответствии с ГОСТом; исключить «временные зазоры» между этапами технологического процесса и добиться требуемой производительности оборудования; организовать оперативный контроль за наработкой оборудования по моточасам и количеству выпущенного бетона и обеспечить соблюдение регламентов технического обслуживания; обеспечить автоматическое включение защитных блокировок для предотвращения неверных действий оператора.

Для решения поставленных задач была выбрана платформа «1С:Предприятие 8», позволяющая быстро и с минимальными затратами разработать автоматизированную систему управления технологическим процессом (АСУТП), соответствующую заявленным требованиям. Проанализировав рынок, руководство «Велесстроя» решило обратиться в компанию «РБУ Мастер», которая занимается разработкой и внедрением автоматизированных систем управления технологическими процессами на базе «1С:Предприятия 8».

По итогам проекта создана автоматизированная система управления технологическим процессом, которая обеспечивает производство бетона с минимальным вмешательством обслуживающего персонала: оператор вносит в систему заявку на производство необходимого количества продукции, отправляет ее на операционное выполнение, используя наборы команд для управления оборудованием, и далее следит за процессом выполнения. При возникновении нештатных ситуаций система распознает их автоматически, приостанавливает производство и выдает информационное сообщение с причиной остановки и рекомендацией по ее устранению.

При необходимости на любом этапе производства оператор может вмешаться в процесс и внести корректировку. Все действия и события, связанные с управлением производством как в ручном, так и в автоматическом режиме, записываются с набора производственных датчиков в специальный журнал событий в системе. Это позволяет оперативно контролировать и анализировать качество работы производства — как на предмет отклонений от заданного технологического процесса, так и на предмет выявления узких мест с целью дальнейшей оптимизации.

Для руководства компании разработан автоматический механизм формирования набора отчетов об объемах производства продукции, соблюдении технологии и рецептур, который ежедневно отправляется системой в центральный офис «Велесстроя».

Кроме того, система фиксирует наработку оборудования: всего, по нормативу и остаток до очередного техобслуживания — как по моточасам, так и по количеству выпущенного бетона. При приближении сроков прохождения ТО система сигнализирует об этом оператору.

В то же время, реализована новая технология управления дозированием материалов. На мнемосхеме — специальной информационной панели системы — отображается информация о ходе производства с указанием расхода материалов в режиме онлайн. Это помогло обеспечить соблюдение производственных рецептур с погрешностью 0,1-0,3% в среднем, что значительно меньше нижнего предела, допустимого ГОСТом (1-2%), указали в «1С».

Также реализован строгий учет выпуска бетона (с точностью до 0,1 м3) и расхода материалов (с точностью до 0,1 кг). В результате обеспечено стабильно высокое качество выпускаемого на предприятии бетона, а производительность завода выросла.

В 2017 г. «Велесстрой» планирует тиражирование созданной системы на базе «1С:Предприятия 8» на другие бетонные заводы компании.

«После внедрения компанией “РБУ Мастер” системы управления на базе “1С:Предприятие 8” завод стал одним из лидеров по скорости работы и точности соблюдения рецептуры при приготовлении бетона. Планируем внедрять эту систему и на остальных наших заводах», — заявил Кирилл Перлов, заместитель начальника отдела производства бетона «Велесстрой».

«Работать на предприятии, имеющем современную систему автоматизации, одно удовольствие. Оператор просто запускает заявку в работу и следит за показателями на экране компьютера. Все остальное делает автоматика», — отметил в свою очередь Максим Плыгун, мастер участка производства бетона «Велесстрой».