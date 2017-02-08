Vivaldi Technologies представила новую версию своего веб-браузера

Vivaldi Technologies объявила о выпуске веб-браузера Vivaldi версии 1.7. Как рассказали CNews в компании, в новой версии представлены встроенные средства создания снимков экрана, улучшенное управление звуком во вкладках и другие усовершенствования.

Vivaldi предлагает простой способ создания скриншотов прямо из окна браузера. Эта функция позволяет сохранять в виде изображения всю веб-страницу, включая невидимую часть, не отображающуюся в окне браузера по причине большого размера. Пользователи Vivaldi теперь также могут делать снимки выделенных областей страницы, включая интерфейс самого браузера.

Один из способов сделать снимок страницы в браузере Vivaldi – с помощью кнопки с иконкой фотокамеры в панели состояния. При нажатии этой кнопки открывается небольшое диалоговое окно с доступными опциями создания и сохранения снимка. Те же возможности доступны через меню «Инструменты» браузера, а также через сочетания клавиш и диалог быстрых команд.

Функция создания снимков экрана также была добавлена и в «Заметки» в боковой панели. Теперь, в дополнение к текстовым записям, пользователи могут сохранять и снимки веб-страниц или выделенных областей.

«Сегодня обмен снимками веб-страниц нередко заменяет текстовое общение, – сказал Йон фон Течнер, CEO Vivaldi Technologies. – Вместо того, чтобы отправлять друзьям адрес страницы, содержащей нечто интересное, или проходить через утомительный процесс создания, сохранения, редактирования и отправки снимка страницы, пользователи браузера Vivaldi получили гораздо более удобный инструмент, обладающий множеством полезных возможностей и предлагающий несколько способов работы с ним».

Пользователи могут сохранить снимок веб-страницы на диск компьютера в форматах JPEG и PNG. Также, по многочисленным просьбам пользователей, разработчики Vivaldi добавили возможность сохранять созданные снимки в буфер обмена операционной системы. Это позволяет использовать снимки для вставки в различные приложения, отправки в социальные сети или веб-сервисы.

Браузер Vivaldi предоставляет несколько способов работы с одной и той же функцией в зависимости от предпочтений пользователей, и средства создания снимков веб-страниц не являются исключением. В новой версии Vivaldi пользователи могут применять для различных способов создания снимков отдельные сочетания клавиш, назначаемые в настройках браузера.

Другим способом создать снимок веб-страницы является меню быстрых команд. Достаточно вызвать данное меню клавишей F2/⌘E и набрать слово «Cохранить». Далее можно выбрать требуемое действие из появившегося списка команд.

Функция отключения звука во вкладках Vivaldi стала удобней, теперь появилась возможность автоматически определять фоновые страницы, воспроизводящие рекламу, музыку или видео, и отключать звук одним кликом сразу на них всех. Эта возможность будет полезной тем, кто привык работать со множеством вкладок в одной сессии.

Новый релиз также включает такие улучшения, как быстрый доступ к содержимому важных закрепленных вкладок (настраиваемая отложенная загрузка), системный вид уведомлений в MacOS, настраиваемые домены верхнего уровня (.ru, .com и т.д.), возможность скрывать кнопки расширений в адресной строке, дополнительная индикация для незащищённых веб-сайтов HTTP.

«Мы стараемся расширять возможности пользователей, помогая им создавать уникальный и продуктивный стиль работы в браузере, – сказал Йон фон Течнер. – Для этого мы постоянно улучшаем все компоненты нашего браузера, и в этом году мы планируем предоставить ещё более важные и интересные изменения в Vivaldi, продолжая создавать браузер, способный удовлетворить максимум запросов пользователей».