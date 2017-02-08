Paragon и Microsoft представили exFAT для Android

Paragon Software Group объявила о выпуске Paragon exFAT для Android – первой на рынке потребительской версии файловой системы exFAT (Extended File Allocation System) для беспрепятственного обмена данными между внешними носителями объемом более 32 Гб и устройствами на базе Android. Как рассказали CNews в компании, для создания этой технологии компания Paragon Software Group заключила партнерство с Microsoft.

Paragon exFAT для Android является одним из компонентов приложения Paragon USB Plugin for Total Commander, обеспечивающий полный, не требующий root-прав, доступ к exFAT-разделам на внешнем носителе напрямую через смартфон или планшет на базе Android.

«Мы крайне рады тому, что плодом нашего сотрудничества с Microsoft стала первая в своем роде потребительская версия exFAT, доступная для пользователей Android. Передача данных между несовместимыми системами все еще остается одной из самых непроработанных областей. В то время как работа в кроссплатформенной среде становится проще, обмен данными остается слабым местом из-за патентных ограничений, накладываемых файловыми системами», - сказал Константин Комаров, генеральный директор Paragon Software Group.

Технология exFAT ранее распространялась лишь в качестве лицензируемого решения для OEM-производителей оборудования. Теперь же exFAT для Android впервые стал доступен конечным пользователям, кто на ежедневной основе работает с портативными устройствами хранения данных, отформатированных в exFAT, и смартфоном или планшетом на базе Android. До недавнего времени эти устройства были несовместимы.

«Компания Microsoft рада заявить, что сотрудничество с таким масштабным кросс-платформенным разработчиком, как Paragon Software, сможет предоставить клиентам мобильного рынка больше возможностей и гибких решений. Делая возможным обмен данными между несовместимыми файловыми системами, данное соглашение показывает заинтересованность компании Microsoft в достижении нашими конечными пользователями и партнерами наивысших результатов», – отметил Мики Минхас, вице-президент и глава правового департамента Microsoft.

Paragon exFAT для Android разработан на основе технологии универсальных драйверов файловых систем, Paragon Universal File System Driver (UFSD), которая делает возможным обмен данными между любыми устройствами независимо от операционной системы, и включает в себя мобильную поддержку USB-устройств. Кроме того, данная технология обеспечивает максимальную скорость передачи данных, которая эквивалента, а в некоторых случаях даже превышает скорость собственной файловой системы устройства.

Paragon exFAT для Android доступен пользователям Android в составе недавно обновленного Paragon USB Plugin для Total Commander, а для OEM-производителей оборудования в составе Paragon Storage SDK для Android.