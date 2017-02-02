«Альфа-Банк» представил новое поколение торговых роботов в Альфа-Директ 4.0

«Альфа-Банк» объявил об усовершенствовании функциональности торговых роботов в терминале Альфа-Директ 4.0. Торговые роботы – услуга, предназначенная для трейдеров, которая позволяет задействовать большие массивы исторических данных для анализа и расчета наиболее успешных биржевых стратегий. Как рассказали CNews в компании, в Альфа-Директ 4.0 торговые роботы могут использоваться как в качестве аналитического ресурса (в помощь трейдеру), так и в качестве «искусственного интеллекта», который запрограммирован на самостоятельное совершение операций в соответствие с выбранным торговым алгоритмом.

В первом случае клиент Альфа-Директ имеет возможность оценить прибыльность своих идей. Робот моделирует ситуацию торгов на протяжении заданного промежутка времени и рассчитывает финансовый результат: прибыль или убыток. Используя эти знания, трейдер может принимать взвешенные решения на бирже.

Во втором случае клиент выбирает и запускает в работу готовые алгоритмы из библиотеки Альфа-Директ, которая с января 2017 г. пополнилась новыми статистически успешными торговыми стратегиями. Отмечается, что «искусственный интеллект» обладает рядом преимуществ по сравнению с человеком: это «железная» дисциплина (у робота нет слабостей – плохого настроения, страха или азарта), непрерывность работы и стопроцентный контроль позиций (робот одинаково хорошо торгует разными инструментами по разным правилам, сокращая общие риски).

Также роботы высвобождают время трейдера и снимают с него необходимость постоянного наблюдения за рынком, поэтому они могут использоваться для совершения рутинных сделок, в то время как внимание трейдера сосредоточено на контроле приоритетных операций или поиске других доходных алгоритмов.

«Сфера применения наших роботов в биржевой торговле сегодня очень широка. Начинающим трейдерам роботы дают возможность накопить опыт торгов, минимизируя финансовые потери от ошибок. Также они удобны тем, что не требуют умения программировать. Недавно мы расширили библиотеку готовых роботов для того, чтобы оказать нашим клиентам поддержку в ведении эффективных и прибыльных торгов. Трейдеры – профессионалы используют роботов для анализа своих стратегий или диверсификации брокерского счета по различным инструментам и алгоритмам», - отмечает директор по операциям с ценными бумагами в интернете «Альфа-Банка» Сергей Рыбаков.

Пользователям брокерской платформы Альфа-Директ 4.0 функционал торговых роботов предоставляется бесплатно (на условиях доступа к торгам).