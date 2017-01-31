CorpSoft24 построила единую корпоративную систему для «РАО ЭС Востока»

Компания CorpSoft24 объявила о выполнении субподрядных работ по внедрению единой корпоративной системы на базе «1С:УПП 8» для 5 проектов холдинга «РАО Энергетические системы Востока». Генеральным подрядчиком проекта выступила компания «Амтел-Сервис».

Как рассказали CNews в CorpSoft24, внедрение единой корпоративной системы было реализовано для: центрального аппарата «РАО ЭС Востока»; «СахалинЭнерго», основного энергоснабжающего предприятия острова Сахалин; «Чукотэнерго», основного энергоснабжающего предприятия Чукотки; «Магаданэнерго», основного энергоснабжающего предприятия Магаданской области, Чукотского АО; «Камчатсэнерго», основного энергоснабжающего предприятия Камчатки; ДЭК, основного поставщика электроэнергии Приморского края.

Проект по внедрению единой корпоративной системы на платформе «1С:УПП» включал в себя автоматизацию: операционной деятельности предприятия, регламентного учета и формирования отчетности обществ, финансового управления обществами (бюджетирование, казначейство и управленческая отчетность), формирования конспаков для «РусГидро».

«Наше сотрудничество с “РАО ЭС Востока” длится уже не первый год, и на каждом этапе реализации проекта по внедрению и доработке единой учетной системы мы можем отметить слаженную работу команды разработчиков и ответственных представителей заказчика, что способствовало завершению проекта в установленные сроки», — отметил Михаил Головачев, заместитель генерального директора компании «Амтел-Сервис».

Генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев отметил, что проекты подобного масштаба выполняются специалистами компании далеко не в первый раз. «Мы, без сомнения, готовы к подобным проектам, так как располагаем командой профессионалов и огромным опытом в этой области», — заявил он.

«Это был непростой комплексный проект с большим объемом работ, — рассказал Михаил Горшков, директор Департамента развития «1С» компании CorpSoft24. — И несмотря на это, к концу 2016 года все работы по ДЗО, входящим в 1 и 2 очередь охвата проекта, были реализованы полностью».

«Компании “Амтел-Сервис” и CorpSoft24 зарекомендовали себя надежным партнерами, обладающим компетенцией для решения самых сложных задач, — отметила Елена Смирнова, советник генерального директора «РАО ЭС Востока». — Рабочий процесс был организован эффективно, работа продвигалась достаточно быстро. Мы довольны результатом и надеемся на дальнейшее сотрудничество».