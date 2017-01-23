«Прогноз» и «Форсайт» выпустили новую версию Prognoz Platform

Компания «Прогноз», российский разработчик BI-систем, и компания «Форсайт», входящая в холдинг ITG (Inline Technologies Group), объявили о выпуске новой версии продукта Prognoz Platform.

В данной версии платформы оптимизирован интерфейс инструментов пользователя, обновлены средства визуализации, подготовки и обработки данных, средства администрирования, безопасности и интеграции, а также внедрены механизмы, ускоряющие выполнение вычислительных операций.

В Prognoz Platform 8.2, в частности, расширены функции анализа данных и выполнения расчетов и оптимизированы методы Data Mining, а также присутствуют новые функции для более тонкой настройки аналитического представления данных и проведения разнообразных аналитических преобразований и вычислений. Вместе с тем, в системе применены новые механизмы для ускорения выполнения операций. По сравнению с предыдущей версией расчет задач моделирования ускорен до 3 раз, а построение высокочастотных диаграмм — до 12 раз. Все это позволяет пользователям быстрее и проще получать новую информацию, обнаруживать нетривиальные закономерности в данных и соответствующим образом представлять полученные выводы.

По словам разработчиков, новые настройки визуализаторов в Prognoz Platform 8.2 позволяют быстро получить необходимое графическое представление информации и не требуют написания кода или дополнительных расчетов.

Для удобства неподготовленных пользователей в релизе Prognoz Platform 8.2 доработаны и оптимизированы средства самостоятельной подготовки данных. Таким образом, аналитики получили возможность расширять спектр анализа за счет загрузки собственных данных, например, хранящихся в файлах Excel.

В части администрирования Prognoz Platform 8.2 обеспечивает новые возможности мониторинга и аудита безопасности системы — теперь пользователь может видеть число активных параллельных сессий для каждой учетной записи.

Как отмечается, выпуск новой версии Prognoz Platform стал результатом объединения компетенции компании «Прогноз» в области разработки и внедрения BI-решений и экспертизы компании «Форсайт» в сфере бизнес-консалтинга.