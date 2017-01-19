В Фонде перспективных исследований подвели итоги проекта «Гербарий»

Фонд перспективных исследований (ФПИ) подвел итоги проекта «Гербарий», направленного на создание независимой среды разработки отечественного инженерного программного обеспечения. Как рассказали CNews в фонде, «Гербарий» станет своего рода «магазином программного обеспечения», общей средой для разработчиков, заказчиков и потребителей российских программных продуктов на основе единых архитектурных решений.

В ходе проекта «Гербарий» были созданы прототипы единой среды управления инженерным программным обеспечением и интегрированной инженерной программной платформы.

Единая среда управления позволяет организовать коллективную разработку модулей инженерного ПО и представляет собой специализированный WEB-портал, который позволит оперативно предоставлять доступ к интегрированной программной платформе и отдельным модулям инженерного ПО для использования как разработчиками модулей, так и конечными пользователями прикладной CAD-системы.

Единая среда управления позволит разработчикам CAD-систем и отдельных модулей ПО распространять (продавать) свои разработки, пользуясь одной технологической интернет-площадкой: это будет способствовать развитию конкурентной среды для разработчиков, что напрямую повлияет на качество создаваемого ПО. Кроме того, единая среда управления позволит обеспечить централизацию взаимодействия разработчиков и потребителей на единой площадке, а также создать централизованное хранилище модулей инженерного ПО, нормативно-справочной информации и 3D-моделей на базе единого формата файла модели.

По мнению исполнителей проекта «Гербарий», разработанные решения позволят создать отечественный центр компетенций по разработке инженерного программного обеспечения, что позволит, в частности, унифицировать создаваемые продукты, повысить качество и сократить сроки их разработки, а также позволит выработать единый подход для функциональной верификации результатов работы модулей ПО, создавать автоматизированные рабочие места с учетом специфики предприятия и отрасли в целом и т.д.

Созданная интегрированная инженерная программная платформа обладает кроссплатформенностью: данные о моделях изделий хранятся в открытом формате, а сами модели можно переносить на различные вычислительные платформы. Инженерная программная платформа обеспечит для потенциальных разработчиков САПР открытый многоуровневый прикладной программный интерфейс (API) к функциям платформы, возможность разработки и встраивания в единое окружение новых компонентов инженерного ПО, а также позволит осуществлять обмен данными с внешними (например, уже использующимися на предприятии) CAD-системами в стандартных форматах.

Благодаря проекту «Гербарий» промышленные предприятия РФ получат мощный инструмент, с помощью которого они смогут решать самые разные технологические задачи. Полученные в ходе проекта результаты позволят существенно снизить зависимость от импортного инженерного ПО, что приведет не только к снижению рисков по срыву выполнения государственных заказов, в том числе ГОЗ, но и уменьшит отток за рубеж денежных средств, традиционно выделяемых на закупку подобного программного обеспечения. Открытая конкурентная среда, в свою очередь, поможет существенно развить отечественный рынок инженерного программного обеспечения.