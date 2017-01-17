На Едином портале госуслуг зарегистрирован каждый второй пользователь Рунета

Количество зарегистрированных в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) граждан достигло 40 млн человек. Таким образом, каждый второй пользователь российского сегмента интернета (Рунета) может получать государственные услуги в электронном виде, сообщили CNews в Минкомсвязи РФ.

В 2016 г. у Единого портала госуслуг появились почти 18 млн новых пользователей. Ежемесячный прирост зарегистрированных в ЕСИА пользователей портала gosuslugi.ru составлял от 800 тыс. до 2,4 млн человек. Максимальное количество регистраций в системе Минкомсвязи России зафиксировала в ноябре 2016 г. В 2015 г. в ЕСИА было зарегистрировано 22,5 млн человек, в 2014 г. — 13 млн, в 2013 г. — 6,9 млн человек.

«В данный момент мы подводим итоги по регистрации граждан в регионах Российской Федерации. Это очень важный показатель. В 2017 году ряд регионов получит субсидии на популяризацию электронного способа получения госуслуг. Для каждого региона будет установлен свой показатель, сколько граждан нужно зарегистрировать в Единой системе идентификации и аутентификации для обеспечения выполнения показателя указа Президента РФ №601», — отметил замглавы Минкомсвязи России Алексей Козырев.

Единая система идентификации и аутентификации хранит основную учетную запись гражданина в электронном правительстве. Эта учетная запись позволяет заказывать госуслуги в электронном виде на портале gosuslugi.ru, пользоваться ведомственными и региональными порталами, например, порталом Федеральной налоговой службы, многими государственными ресурсами, например, zakupki.gov.ru и другими.