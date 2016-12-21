«Альфа-Банк» и S7 Airlines провели сделку с использованием технологии блокчейн

«Альфа-Банк» совместно с S7 Airlines провёл сделку-аккредитив через блокчейн с использованием смарт-контрактов. Об этом CNews сообщили в «Альфа-Банке».

Как отмечается, в течение полугода банк работает над рядом проектов с использованием технологии блокчейн. «Альфа-Банк» входит в состав рабочей группы, созданной при ЦБ. В октябре 2016 г. банк совместно с ЦБ объявил о запуске платформы «Мастерчейн». Затем банк представил приложение «Поток» с блокчейн-идентификацией клиентов (KYC).

Компания S7 стала первым партнёром по внедрению технологий блокчейн в крупном корпоративном бизнесе, указали в «Альфа-Банке». По договору «Авиакомпанией Сибирь» с одним из контрагентов были проведены расчёты с использованием покрытого аккредитива.

По вопросу применения технологии блокчейн «Альфа-Банк» консультировал Игорь Баринов, эксперт по блокчейн, основатель компании Block Notary. В свою очередь, специалисты компании Deloitte & Touche CIS осуществляли юридическое сопровождение проекта на стороне S7.

«Альфа-Банк» предоставил участникам сделки дополнительные возможности в своей системе электронного взаимодействия «Альфа-Бизнес Онлайн»: заказчик работ мог подать заявление на открытие аккредитива, а исполнитель — предоставить банку документы об исполнении работ и оказании услуг. Денежные средства списывались со счёта заказчика на специальный счёт покрытия в момент подачи заявки на аккредитив, а в момент предоставления документов — поступили на счёт исполнителя.

Основные этапы сделки — открытие и исполнение аккредитива — оформлены также в виде транзакции на основании смарт-контрактов в системе Ethereum и фиксировались в распределенном реестре (блокчейн). Запись в блокчейне содержит хэш (результат криптографического преобразования) следующих данных: ИНН заказчика и исполнителя, вид работ, сумма аккредитива, дата открытия и закрытия сделки. Обладая этой информацией, любой участник бизнес-процесса может самостоятельно проверить статус аккредитива.

Особенностью сделки является использование сразу двух смарт-контрактов: один использовался только для открытия аккредитива, а второй — для закрытия. Наличие двух взаимодействующих друг с другом смарт-контрактов призвано снизить вероятность возникновения ошибок в коде, защитив тем самым интересы участников сделки и увеличив её прозрачность, подчеркнули в банке.

«Технология блокчейн позволяет решить два очень важных вопроса: вопрос доверия и вопрос скорости. Оба эти аспекта крайне важны для сферы торгового финансирования, поэтому мы верим в то, что блокчейн изменит наши продукты в будущем», — подчеркнула Дина Меркулова, управляющий директор по торговому финансированию «Альфа-Банка».

«Используя блокчейн, банк строит платформу, позволяющую проводить прозрачные сделки между клиентами. Технология обеспечивает защиту от неисполнения условий участниками процесса. Блокчейн является оптимальным решением для бизнеса, который совершает сделки с большим количеством участников, а также если в сделке новые участники, которые пока не доверяют друг другу, — заявила Надежда Авданина, директор Центра инноваций электронного бизнеса «Альфа-Банка». — В будущем чем больше участников рынка (банки, крупные контрагенты, физические лица) будут совершать операции через платформу гарантированных сделок на блокчейн, тем прозрачнее, быстрее и дешевле станет финансовое взаимодействие».

«Совершение этой сделки позволило нам протестировать работоспособность смарт-контрактов и понять, насколько эта технология позволяет оптимизировать бизнес-процессы и повысить эффективность документооборота. Мы планируем продолжить сотрудничество с “Альфа-Банком” для дальнейшего изучения возможностей смарт-контрактов», — отметил со своей стороны заместитель генерального директора S7 Group Дмитрий Куделькин.