Владелец «Делимобиля» подстраховал компанию на миллиард с лишним

Основной владелец каршерингового сервиса «Делимобль» Винченцо Трани открыл для компании кредитную линию объемом до 1,1 млрд руб. Средства могут потребоваться компании для погашения трех облигационных займов на общую сумму 10 млрд руб. При этом в компании отдают приоритет банковским кредитам, залогом под которые может стать автомобильный парк компании.

Кредитная линия для «Делимобиля»

Каршеринговый сервис «Каршеринг Руссия» (торговая марка «Делимобиль», Delimobil) сообщила об открытии кредитной линии от своего гендиректора и основного акционера – итальянца Винченцо Трани (Vincenzo Trani). Объем кредитной линии составляет 1,1 млрд руб., ее предоставила подконтрольная Трани компания «Микро Капитал Руссия».

По словам Трани, в 2026 г. «Каршеринг Руссия» должна будет погасить три облигационных выпуска – в мае и в октябре. В связи с этим Трани решил оказать поддержку своей компании. «Открытие кредитной линии – это подстраховка, которая доступа «Делимобилю» в случае невозможности реализации других вариантов привлечения финансирования», - заявил Трани.

«Делимобиль» ищет способ погасить задолженность

В компании подчеркнули, что «приоритетным источником финансирования облигаций в 2026 г. остаются кредитные линии с банками». Залогом может служить автопарк компании – более 15 тыс. машин. В компании утверждают, что она «имеет прочный запас ликвидности», а погашение «будет осуществляться одним из способов, исходя из доступных на рынке условий».

© Demanna / Фотобанк Фотодженика Основной владелец каршерингового сервиса «Делимобль» Винченцо Трани открыл для компании кредитную линию объемом до 1,1 миллиарда рублей

В 2022 г. Московская биржа зарегистрировала программу облигаций компании общим объемом до 50 млрд руб. Всего было выпущено шесть облигационных займов общим объемом 17,1 млрд руб. Первый облигационный заем объемом 660 млн руб. был погашен в 2025 г.

Еще три займа на общую сумму 10 млрд руб. должны быть погашены в 2026 г. Речь идет о займе на 4,5 млрд руб. под 12,7% годовых, о займе на 3,5 млрд руб. под плавающую процентную ставку (ключевая ставка плюс 3%) и о займе на 2 млрд руб. под 25,5% годовых. Также в 2027 г. должен быть погашен заем на сумму 4,5 млрд руб. под 13,7% годовых, а в 2026 г. – на 2 млрд руб. под 21,5% годовых.

Финансовые показатели «Делимобиль»

Выручка «Каршеринг Руссия» в 2024 г. составила 27,9 млрд руб., показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) – 5,79 млрд руб., рентабельность по скорректированному показателю EBITDA – 21%, чистая прибыль – 8 млн руб. Чистый долг компании на конец 2024 г. составил 29,7 млрд руб., соотношение чистого долга к скорректированному показателю EBITDA – 5,1. На конец 2024 г. в сервисе было зарегистрировано 11,1 млн пользователей.

В течение 2025 г. у «Каршеринг Руссия» несколько раз сменилось руководство. Елена Бахтина, занимавшая пост гендиректора компании до мая 2025 г., стала руководить комитетом по стратегии при совете директоров.

Новым главой компании стал «Делимобиль» возглавил экс-глава «Азбуки вкуса» и «Перекрестка» - CNews Владимир Садовин, ранее работавший на руководящих поставх в X5 (владелец сетей «Перекресток» и «Пятерочка») и «Азбука Вкуса». Но уже с осени 2025 г. Винченцо Трани стал гендиректором компании. Также он возглавил совет директоров компании.

Падение акций компании

В начале 2024 г. «Каршеринг Руссия» провел «Делимобиль» вышел на биржу. Компания оценена в 46,6 млрд на IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Объем размещения составил 4,2 млрд руб., входе размещения продавались акции, полученные в результате допэмиссии. Цена размещения составила 265 руб. за одну акцию. Однако затем ценные бумаги компании начали падение и сейчас торгуются по цене 108,3 руб. – то есть почти в 2,5 раза дешевле цены размещения.

Кому принадлежит «Делимобиль»

Структура акционеров ПАО «Каршеринг Руссия» выглядит следующим образом. ООО «Делимобиль Холодина» владеет 78% акций в компании. В ней люксембургская Delimobil Holdiong владеет 99,9%, В свою очередь, в Delimobil Holding ООО «Микро Капитал Корпоративные Сервисы» владеет 68,2%. Данная структура полностью принадлежит Винченцо Трани его косвенная доля в «Каршеринг Руссия» составляет 53,25%.

Сооснователь компании Артем Сергеев владеет 11% в Delimobil Holding, его доля в «Каршеринг Руссия» составляет 8,69%. Кипрская Nevsky Property Finance (по состоянию на 2021 г. была аффилирована с ВТБ) владеет 13,39% в Delimobil Holding, непосредственно в «Каршеринг РУссия» ее доля составляет 10,45%. Весной 2025 г. АО «Дельта Холдинг» (ее бенефициары не известны) приобрела 12,9% акций компании.