Билл Гейтс вложился в оптические чипы, чьи разработчики обещают заменить GPU и сделать революцию в ИИ

Компания Neurophos, основанная на исследованиях Университета Дьюка, привлекла $110 млн в раунде серии А для разработки миниатюрных оптических процессоров, способных ускорить задачи искусственного интеллекта при низком энергопотреблении. Инвестиции возглавила венчурная фирма Gates Frontier при участии Microsoft M12, Aramco Ventures, Bosch Ventures и других крупных инвесторов.

Инвестиции в стартап

Венчурный фонд Билла Гейтса (Bill Gates) Gates Frontier возглавил раунд Series A на $110 млн в стартап Neurophos, разрабатывающий оптические процессоры для инференса искусственного интеллекта (ИИ), пишет Bloomberg. Всего компания привлекла $118 млн с момента основания. В раунде также участвовали Microsoft M12, Aramco Ventures, Bosch Ventures и Carbon Direct Capital.

Gates Frontier — ранее известный как «Фонд Уильяма Х. Гейтса» и «Фонд Билла и Мелинды Гейтс», является частным фондом, основанным Биллом и Мелиндой Гейтс (Melinda Gates). Он был открыт в 2000 г. и считается крупнейшим частным фондом в Соединенных Штатах с активами в размере $77,2 млрд по состоянию на 31 декабря 2024 г. Основными целями фонда являются глобальное улучшение здравоохранения, сокращение нищеты, расширение образовательных возможностей и доступа к информационным технологиям (ИТ).

Компания Neurophos разрабатывает принципиально новый класс вычислительных ускорителей — оптический процессор optical processing unit (OPU), в котором выполнение вычислительных операций осуществляется посредством световых сигналов вместо электрических. Ключевым же технологическим достижением является миниатюризация оптических модуляторов. Разработчики Neurophos заявляют о сокращении их размеров более чем в 10 тыс. раз по сравнению с существующими коммерческими фотонными компонентами. Это позволяет интегрировать свыше одного миллиона вычислительных элементов на одном кристалле.

bill_gates_at_the_european_commission_-_2025_-_p067383-987995_cropped_1.jpg
Wikipedia
Американский предприниматель и бывший главный исполнительный директор Microsoft Билл Гейтс
Импортозамещение СУБД: как выбрать решение для своих задач
Великая миграция данных

По результатам проведенных тестовых измерений, заявленная энергоэффективность OPU достигает 300 трлн операций в секунду на ватт потребляемой мощности. Этот показатель примерно на два порядка величины (в 100 раз) превосходит энергоэффективность современных графических процессоров (GPU) ведущих производителей в задачах, характерных для обучения и инференса больших нейронных сетей. Указанные характеристики позиционируют разработку Neurophos как потенциально революционное решение в области аппаратного ускорения ИИ, ориентированное на преодоление фундаментальных ограничений по энергопотреблению и масштабируемости, присущих электронной компонентной базе.

Стартап вырос из лаборатории профессора Дэвида Смита (David Smith) в Duke University — того самого, кто в 2006 г. продемонстрировал первый работающий плащ-невидимку из метаматериалов. Генеральный директор Neurophos Патрик Боуэн (Patrick Bowen) защитил диссертацию под его руководством и теперь применяет те же принципы управления светом для ускорения ИИ. «Этот сдвиг на уровне физики означает, что эффективность и скорость растут по мере масштабирования — мы вырываемся из энергетических ограничений традиционных GPU», — отметил Патрик Боуэн.

Преимущество на рынке

По мнению Дэвида Смита, несмотря на конкуренцию с лидерами рынка, такими как Nvidia, решения Neurophos обеспечат преимущество за счет высокой энергоэффективности и скорости. Для массового производства чипы Neurophos будут создаваться с использованием стандартных материалов и процессов кремниевой литейной промышленности.

snimok_ekrana_2026-01-23_162455.png

Neurophos
Оптический процессор Neurophos

Со слов разработчиков, миниатюризация оптических транзисторов позволяет выполнять больше вычислений в области оптики, прежде чем данные переводятся обратно в электронику, что существенно снижает энергопотребление и повышает скорость обработки. Сама же технология позволяет чипам достигать частоты 56 ГГц и пиковую производительность в 235 петара операций в секунду (POPS) при потреблении 675 Вт, что значительно превышает возможности Nvidia B200 AI, работающего на 9 POPS при 1 тыс. Вт.

Расходование средств

Уже привлеченные средства пойдут на создание первой интегрированной фотонной вычислительной системы, включая готовые модули OPU для центров обработки данных (ЦОД), полный программный стек и оборудование для разработчиков с ранним доступом. Также компания Neurophos расширяет штаб-квартиру в Остине и открывает инженерный центр в Сан-Франциско.

Выход на рынок

В Neurophos планирует запустить пилот на «зеленом дата-центре» (объект спроектирован для максимальной энергоэффективности и минимизации воздействия на окружающую среду) Terakraft в Норвегии в 2027 г., а первые коммерческие чипы обещает к середине 2028 г.

Высокие оценки

Представители Microsoft отметили, что решения Neurophos могут стать ключевым прорывом в вычислительных мощностях.

«Современный ИИ-инференс требует колоссальных объемов энергии и вычислительных мощностей. Нам нужен прорыв в вычислениях, сопоставимый со скачками, которые мы видели в самих моделях», — отметил вице-президент Microsoft по ИИ-инфраструктуре Марк Трембле (Mark Tremblay).

Антон Денисенко

