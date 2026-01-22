Разделы

Операторов связи и банки заставят платить клиентам, обманутым телефонными мошенниками

Обязать банки возмещать похищенные у граждан мошенниками деньги предложило Минцифры. Комитет Госдумы по финансовому рынку считает, что операторы связи должны разделить с ними эту ответственность.

Солидарная ответственность

Комитет Госдумы по финансовому рынку считает, что оператор связи, пропустивший заведомо мошеннический звонок, должен вместе с банком нести ответственность перед клиентом, заявил председатель комитета Анатолий Аксаков в своем Telegram-канале.

Комитет поддержал пакет поправок Минцифры о противодействии кибермошенничеству, который предполагает, что в случае возбуждения уголовного дела о хищении средств банк, который провел операцию, проигнорировав поступившую из ГИС информацию о подозрительном номере, будет обязан компенсировать пострадавшему всю сумму перевода.

Члены комитета считают, что солидарную ответственность с банками должны нести операторы связи. Такое предложение будет внесено ко второму чтению законопроекта, говорится в сообщении Аксакова.

Другие поправки Минцифры

Пакет поправок, предложенных Минцифры, содержит также введение обязанности операторов связи направлять в ГИС «Антифрод» информацию о подозрительных номерах, смене абонентом устройств и расторжении договоров, уточнил председатель думского комитета.

mosh700.jpg

Правительство Республики Крым
Украденные мошенниками деньги гражданам будут возмещать. Разделить эту обязанность с банками предлагается операторам связи

Абонентам, не давшим согласие на получение вызовов с иностранных номеров, с 1 сентября 2026 г. такие звонки будут блокировать.

Количество банковских карт на человека будет ограничено в целях борьбы с дропперами (люди, предоставляющие свои счета мошенникам для перевода похищенных денег). Можно будет иметь всего 20 карт и не более пяти в одном банке.

ИНН станет обязательным реквизитом счета, по которому клиентов будут идентифицировать в системе «Антидроп».

«Банки должны будут оборудовать свои приложения антивирусной защитой, чтобы выявлять вредоносные программы до момента списания средств клиента», — добавил Аксенов.

Усиленная борьба с кибермошенничеством

В 2025 г. российские власти разработали два крупных пакета мер противодействия кибермошенничеству. Первый пакет уже принят, как писал CNews в декабре 2025 г. Он включает порядка 30 инициатив, внедряемых поэтапно. В частности, с 1 августа 2026 г. россиянам предоставили возможность отказаться от SMS-рассылок, а с 1 сентября 2026 г. — отказаться от спам-звонков и устанавливать самозапрет на оформление SIM-карт на «Госуслугах».

Руслан Ложкин, Абсолют Банк: Далеко не все компании готовы предоставлять достоверные сведения о собственной защищенности
безопасность

Второй пакет Правительство направило в Госдуму 24 декабря 2025 г. Документ включает около 20 инициатив, в том числе оперативное взаимодействие банков, операторов связи и государственных органов с использованием ИТ-платформы «Антифрод»,

В 2025 г. телефонные мошенники обманули, по данным Минцифры, порядка 1 млн россиян. Хоть это и меньше, чем в 2024 г., когда жертвами аферистов стали 1,3 млн граждан, схемы хищений становятся более продуманными, что приводит к большему ущербу.

В 2026 г. в России будет разработан проект документа стратегического планирования по противодействию правонарушениям, которые совершаются с помощью использования информационно-коммуникационных технологий. Он определит ключевые термины и ключевые показатели по борьбе с киберпреступностью в стране. Координировать работу по противодействию кибермошенникам будет федеральный оперативный штаб. Предложения по его созданию и составу персонала должны представить в правительство Минцифры, МВД, ФСБ и Роскомнадзор.

Анна Любавина

