Награду за развитие ИИ вручили топ-менеджеру МТС Web Services

На форуме «Технологии искусственного интеллекта» состоялось вручение премии CNews AI Awards, цель которой – привлечь внимание к значимым проектам в области искусственного интеллекта, а также содействовать развитию и популяризации ИИ в бизнесе и обществе. В номинации за личный вклад в развитие технологии награду получил Павел Воронин, генеральный директор МТС Web Services – бигтех-компании, объединяющей все ключевые ИТ-активы группы МТС.

За личный вклад

Жюри премии отметило активное участие Павла в продвижении технологии через внедрение в продукты и сервисы: в портфеле MWS около 100 b2b-решений в области ИИ, облаков и платформ, большинство из них обогащены технологией ИИ. Например, в комплексе для работы с большими данными есть агент, который принимает запросы на естественном языке, так, доступ к сложной аналитике можно получить без привлечения разработчиков. В платформу для полного цикла разработки ПО интегрированы AI Copilot программы для продактов, аналитиков, тестировщиков, которые автоматизируют до 40% задач. Также MWS развивает агрегатор больших языковых моделей, сервис дает возможность работать одновременно с разными LLM-моделями и менять их в зависимости от задачи; и другие решения – от ассистента разработчика и продуктов для командной работы до систем распознавания и инструмента для деплоя, обновления и мониторинга AI-моделей.

Также был отмечен вклад топ-менеджера в развитие молодого поколения специалистов. Компания запустила магистратуру «Исследования и предпринимательство в искусственном интеллекте» на базе ФКН НИУ ВШЭ, а также по инициативе Павла создала и развивает крупнейшее в стране ИТ-коммьюнити True Tech. Бигтех выступает организатором крупнейших в стране событий: ИТ-конференции True Tech Day, федерального чемпионата по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ и других профильных событий.

Павел Воронин, генеральный директор МТС Web Services получил премию премию CNews AI Awards
