Разделы

Бизнес Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Yadro открывает набор на инженерные программы в ведущих вузах

Открыт прием на инженерные образовательные программы, разработанные компанией Yadro в партнерстве с ведущими техническими вузами страны. В 2025 году доступно более 250 мест на бакалавриат и магистратуру для тех, кто готов глубоко погрузиться в разработку, проектирование и еще в процессе учебы получить первые навыки работы с технологиями, которые используются в индустрии.

О программах

Программы реализуются совместно с ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ, НИУ МИЭТ и СибГУТИ. Они ориентированы на системное программирование, разработку микропроцессоров, верификацию, телекоммуникационные технологии, распределённые системы, работу на стыке аппаратной и программной разработки.

В числе бакалаврских программ: «Программное обеспечение систем мобильной связи» (СибГУТИ x Yadro), «Компьютерные технологии, системы и сети» (НИУ ВШЭ СПб x Yadro), «Телекоммуникационные системы» (ИТМО x Yadro).

В магистратуре открыт приём на направления: «Инструменты разработки и анализа программ» (ИТМО x Yadro), «Вычислительные системы и ЭКБ» (МИЭТ x Yadro), «Микропроцессорные технологии» (МФТИ x Yadro), а также на новую магистратуру «Промышленная разработка ПО», запущенную в 2025 году в партнерстве с МФТИ и БЮРО 1440 – для будущих промышленных разработчиков программного обеспечения, процессоров и операционных систем.

photo_2025-06-18_22-05-01.jpg

Все программы сочетают фундаментальную подготовку и практическую инженерную работу

Все программы сочетают фундаментальную подготовку и практическую инженерную работу. Уже с первых курсов студенты проходят практику на передовом научном оборудовании и работают с отраслевыми экспертами компании Yadro. Со второго курса бакалавриата и первого курса магистратуры большинство студентов принимают участие в совместных проектах с компанией и вовлекаются в реальные индустриальные задачи.

«Для нас запуск каждой такой программы — это инвестиция в формирование отечественной инженерной культуры. Вместе с вузами мы создаём образовательные проекты, где у студентов будут как теоретические фундаментальные знания, так и практика, работа с оборудованием и технологическая экспертиза. Это обучение, за которым стоит реальная индустрия – самый надежный путь в профессию», – отметил Евгений Максимов, директор по развитию образовательных инициатив Yadro.

Программы также включают стипендии от компании начиная с первого курса, участие в летних и зимних школах, факультативы, карьерное консультирование, стажировки и возможность трудоустройства для лучших выпускников.

Подать документы для любую из программ можно на сайте вузов. Старт занятий – осень 2025 года.

Рекламаerid:2W5zFGSksi8Рекламодатель: ООО «КНС ГРУПП»ИНН/ОГРН: ИНН 7701411241 / ОГРН 5147746249668Сайт: www.yadro.com

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Антон Степанов, «Т1 Облако»: Мы не просто растем вместе с рынком — мы задаем темп этому росту

Google, Facebook*, TikTok переносят серверы поближе к России и зовут подключаться российских операторов

Как сократить операционные издержки на 30% с помощью ИИ

Intel разом закрывает целое направление своего бизнеса

Postgres Pro Enterprise — надежная СУБД для работы с «1С»

Самый американский смартфон «Трампфон» больше не «сделан в США». Все упоминания об этом исчезли с сайта

Конференции

ERP-системы 2025

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор флагманского робота-пылесоса Dreame X50 Ultra Complete: будущее наступает сегодня

Обзор смартфона IQOO Neo 10: сбалансированное сочетание мощности и функциональности

Когда розеток мало: лучшие универсальные зарядные устройства для нескольких гаджетов

Показать еще

Наука

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы

Ликбез RnD.CNews: почему ядро атома не круглое

Найдены окаменелые зубы крокодила, похожего на собаку — его рост выше 6 метров
Показать еще