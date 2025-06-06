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ИТ в банках Импортонезависимость
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Доля закупок отечественной радиоэлектронной продукции в ПСБ превысила 85%

Игорь Панов, директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий ПСБ, во время дискуссии «Цифровая трансформация компаний», организованной Минцифры России в Нижнем Новгороде, рассказал, как идет импортозамещение в банке.

Импортозамещение до 100% по отдельным категориям

Игорь Панов, директор департамента трансформации и операционного контроля информационных технологий ПСБ, рассказал об итогах проекта по импортозамещению оборудования банка и дальнейших планах ПСБ в сфере развития технологической независимости. «ПСБ начал импортозамещать оборудование еще с 2018 года и уже к 2022 году провел полное его тестирование. Мы планомерно наращивали закупки российского технического оснащения, и по итогам 2024 года доля закупок отечественной продукции в ПСБ в целом составила 85%. При этом по отдельным категориям техники доля закупок достигает и вовсе 100% – это отечественные сервера, тонкие клиенты, ноутбуки и компьютеры», – рассказал Игорь Панов.

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© Yourluckyphoto / Фотобанк Фотодженика
При этом по отдельным категориям техники доля закупок в ПСБ достигает 100%

Также он отметил, что в рамках рабочей группы «Оборудование», входящей в индустриальный центр компетенций (ИЦК) «Финансы» ПСБ при поддержке Центрального Банка готовит проект отраслевого запроса, позволяющего сформировать общие функциональные требования для всех финансовых организаций России и по его итогам провести открытые тестирования оборудования на полигонах ИЦК. «Ранее, в 2023 году, еще до основания ИЦК «Финансы», мы совместно с ЦБ уже проводили подобный опрос, и он показал хорошие результаты. Так, мы узнали, что в России есть достаточное количество одно- и двухпроцессорных серверов, но нет четырехпроцессорных, и это позволило сформировать спрос на эту продукцию и запустить процесс ее производства. Хочу отметить, что уровень отечественного оборудования достаточно высокий, и компании могут переходить на стопроцентное импортозамещение. Например, в ПСБ доля российских серверов достигает 70%, систем хранения данных – 64%, компьютеров и ноутбуков – более 50%. По этим показателям мы опережаем установленные регулятором требования», – резюмировал Игорь Панов.

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