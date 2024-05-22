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Российские вендор и производитель устройств создадут экосистему в виртуальной среде

«Базис», разработчик решений для организации динамической инфраструктуры, виртуальных рабочих мест и оказания облачных услуг, и Fplus, производитель инфраструктурного оборудования, создадут доверенную экосистему мобильных и стационарных рабочих пространств в виртуальной среде. Компании подписали соглашение о старте научно-технического сотрудничества в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

В основе – российское оборудование

Основой экосистемы станут российское оборудование и решения по виртуализации и средствам ее защиты. Объединенные решения позволят применять смартфоны и ноутбуки производства Fplus для удаленного доступа к виртуальным рабочим местам от «Базис». Так, рабочее окружение с мобильного устройства каждого сотрудника будет запускаться на отдельной виртуальной машине и безопасно взаимодействовать с корпоративным парком оборудования.

Экосистема предназначена как для организаций-представителей госсектора, так и для крупного бизнеса. Консолидация усилий российских вендоров позволит повысить информационную безопасность на рабочих местах конечных пользователей, а также обеспечить заказчиков технологическим стеком для комплексной работы в виртуальной среде.

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© peshkova / Фотобанк Фотодженика
Экосистема предназначена как для организаций-представителей госсектора, так и для крупного бизнеса

«Сейчас многие заказчики, вступив на путь импортозамещения, вынуждены собирать инфраструктуру с нуля, используя различные компоненты от различных российских вендоров. В результате они могут оказаться в ситуации, когда собранные вместе компоненты испытывают те или иные проблемы с совместимостью, что влечет за собой и другие сложности, и все это вместе в итоге ложатся на ИТ-департамент компании-пользователя. В нашей разрабатываемой экосистеме подобные сложности отсутствуют, что значительно облегчает жизнь заказчиков», — подчеркнул Давид Мартиросов, генеральный директор «Базис».

«Создание единой экосистемы с «Базис», одним из ведущих российских игроков в области динамической инфраструктуры, позволит нам предлагать рынку готовое решение предприятиям разных отраслей экономики и госсектора и оказывать комплексную поддержку в вопросах виртуализации. Мы ожидаем, что своим примером дадим импульс к объединению усилий другим отечественным вендорам», — сообщил Алексей Мельников, управляющий партнёр ИТ-холдинга Fplus.

erid:LjN8KVvy4Рекламодатель: ООО «БАЗИС»ИНН/ОГРН: 7731316059 / ОГРН 1167746462135Сайт: www.basistech.ru

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