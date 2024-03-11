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«Код безопасности» проведет вебинар о новинках в «Континент 4»

12 марта пройдет вебинар «Новая версия NGFW Континент 4.1.9: Развитие мониторинга, повышение безопасности и улучшение интеграции в сетевую инфраструктуру».

В программе вебинара

Участники вебинара узнают о новых механизмах в NGFW Континент 4.1.9, которые обеспечат улучшенную защиту от вредоносной активности, облегчат интеграцию в сетевую инфраструктуру, а также обеспечат эффективную работу с журналами и событиями.

Вебинар будет полезен партнерам «Кода Безопасности», текущим пользователям «Континент 4» и организациям, которые планируют переход с межсетевых экранов Cisco, Fortinet, Check Point, а также Palo Alto Networks.

Программа вебинара:


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Также на вебинаре будет проведена демонстрация новой версии.

В качестве подарка за участие «Код Безопасности» поделится набором материалов для проведения пилотного проекта, а также внедрения «Континент 4».

Ссылка на регистрацию.

erid:LjN8KSvK9Рекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «Код Безопасности»ИНН/ОГРН: 7715719244/5087746212241Сайт: https://www.securitycode.ru/

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