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5 крупнейших тенденций кибербезопасности в 2024 году, к которым все должны быть готовы уже сейчас

В 2024 году кибербезопасность станет одним из ключевых приоритетов на индивидуальном, организационном и правительственном уровнях. Согласно прогнозам, к концу этого года затраты на борьбу с кибератаками превысят 10,5 трлн долларов, что подчеркивает важность защиты информации. Давайте рассмотрим пять основных вызовов, которые ожидают кибербезопасность.

Нехватка профессионалов в области кибербезопасности

В 2024 году проблема недостатка специалистов с необходимыми навыками останется актуальной. Для решения этой проблемы планируется увеличение зарплаты таких специалистов и инвестиции в программы обучения и развития.

Улучшенные навыки генеративного искусственного интеллекта (ГИИ)

Развитие генеративного искусственного интеллекта будет сопровождаться и высокоинтеллектуальными кибератаками. Злоумышленники будут использовать ГИИ для социальной инженерии и автоматизированных вредоносных действий.

Фото: © VitalikRadko / Фотобанк Фотодженика
В 2024 году кибербезопасность станет одним из ключевых приоритетов на индивидуальном, организационном и правительственном уровнях

Однако развитие искусственного интеллекта также поможет в обнаружении угроз благодаря анализу аномалий и автоматической реакции на инциденты.

Эволюция фишинговых атак

Злоумышленники будут использовать искусственный интеллект, включая чат-боты, для создания более убедительных и персонализированных подходов. По данным Forbes, ответ на такие атаки будет зависеть от осведомленности и образованности специалистов по безопасности внутри организаций. При этом искусственный интеллект снова может не только навредить, но и помочь защититься от фишинговых атак.

Кибератаки на устройства Интернета вещей (IoT)

С ростом количества подключенных устройств возможности злоумышленников также будут увеличиваться. Пока отрасль не примет стандарты безопасности IoT всерьез, это останется слабым звеном в сфере кибербезопасности.

Возрастающий риск нарушения данных в облаке

При использовании облачных технологий возрастает вероятность атак на платформы и серверы с целью получения конфиденциальной информации. Компании должны активно взаимодействовать с провайдерами облачных услуг и строго соблюдать меры безопасности, чтобы минимизировать этот риск.

Перечисленные вызовы — это только часть ожидаемых тенденций в области кибербезопасности в 2024 году. Важно помнить, что эта область постоянно развивается, и необходимо быть готовыми к адаптации для защиты от новых и усовершенствованных угроз.

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