UserGate выводит на рынок решения класса SIEM и EDR/NAC

16 ноября 2023 года российский разработчик решений для информационной безопасности UserGate в формате онлайн-конференции объявит о релизе версии 7.1 собственной операционной системы UGOS, которая является основой для экосистемы UserGate SUMMA, включающей в себя UserGate NGFW – межсетевой экран следующего поколения. Кроме того, будет объявлено о выпуске новых разработанных UserGate и ожидаемых рынком ИБ решений класса SIEM и EDR/NAC. Спикеры компании расскажут о том, какие актуальные ожидания специалистов по ИБ удовлетворят эти обновления.



«Много новых фичей»

16 ноября компания UserGate представит ряд решений в области информационной безопасности, включая свежий релиз собственной операционной системы UGOS. «Наша страна столкнулась с беспрецедентными вызовами и киберугрозами, ландшафт которых изменился коренным образом. По экспертным данным, более 748 млн долларов убытков по итогам 2022 года в России связаны именно с кибератаками. В этом контексте российские заказчики нуждаются в качественных продуктах информационной безопасности и только российская технологически независимая компания, имеющая собственную экспертизу, разработку, проприетарный код и микроэлектронику, сможет обеспечить ее в полной мере», — прокомментировал менеджер по развитию UserGate Иван Чернов. Он также заявил: «Обновление UserGate NGFW принесет много новых фичей, которые помогут крупному энтерпрайзу решить часть задач, связанных с идентификацией пользователей в сети, повысят уровень видимости событий информационной безопасности и в целом защищенность информационных систем».

Конференция пройдет 16 ноября 2023 года

Спикеры UserGate расскажут про технологию UserID, новый проприетарный движок системы обнаружения вторжений (IPS/СОВ) третьей версии, о контроле сетевого трафика на уровне приложений L7 по модели OSI, раскроют другую полезную информацию, ответят на вопросы.

Зарегистрироваться на онлайн-конференцию можно по ссылке.