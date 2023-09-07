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ПСБ вошел в тройку лучших цифровых банков страны

ПСБ вошел в топ-3 лучших цифровых банков. Об этом говорится в рейтинге «Исследование цифровой зрелости розничных банков».

Профессионалы оценили цифровые сервисы

Согласно рейтингу цифровой зрелости крупнейших розничных банков страны ПСБ вошел в тройку лучших цифровых банков страны. «В рамках стратегии цифровой трансформации ПСБ проводит постоянную системную работу по развитию цифровых клиентских сервисов — мы совершенствуем технологии и ИТ-ландшафт, адаптируем процессы и продукты, расширяем функциональность онлайн-каналов, чтобы соответствовать предпочтениям клиентов и обеспечивать им максимальный комфорт, скорость и безопасность при решении любых финансовых вопросов в онлайн-каналах. Наши первоочередные задачи – обеспечение удобного бесшовного кaлиентского пути во всех цифровых каналах, реализация принципа «все услуги в цифровом офисе», а также интеграция с различными государственными информационными системами, в том числе порталом «Госуслуги». Мы реализуем уже более 160 проектов по созданию и развитию цифровых платформ для взаимодействия с клиентами. Рады, что наши цифровые сервисы по достоинству оценены профессиональным сообществом», — сказал Александр Сахаров, директор департамента цифровой трансформации и стратегии информационных технологий ПСБ.

Критерии рейтинга

Масштабное отраслевое исследование провело агентство цифрового аудита SDI360 совместно с партнерами-лидерами digital-рынка. В исследовании приняли участие 60 финансово-кредитных организаций. Основными критериями рейтинга стали представленность кредитной организации в цифровом пространстве, продвижение, простота и удобство онлайн-коммуникаций клиентов с банком, развитие онлайн-продаж.

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Фото: © SergeyNivens / Фотобанк Фотодженика
Масштабное отраслевое исследование провело агентство цифрового аудита SDI360 совместно с партнерами-лидерами digital-рынка

Цифровая зрелость, технологичность и сильная экспертиза команды ПСБ обеспечивают лидирующие позиции банка в ключевых цифровых инфраструктурных проектах. ПСБ первым на российском рынке провел операции с цифровыми рублями, которые выпускаются на платформе цифрового рубля Банка России, первым предложил полностью цифровой сервис сделок с недвижимостью в рамках военной ипотеки. Эффективное использование цифровых технологий позволило ПСБ в максимально короткие сроки построить современную функциональную банковскую инфраструктуру в новых регионах России.

Токен: Kra23Ua9dРекламодатель: ПАО «Промсвязьбанк»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

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