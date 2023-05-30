В России будет создана лоцманская ИТ-система для морских кораблей. Сейчас используются технологии позапрошлого века

В России решили информатизировать работу морских лоцманов. Сейчас они вынуждены ориентироваться в своей деятельности на достаточно устаревшие технологии, в частности телефонную связь.

ИС для лоцманов

Как выяснил CNews, в России в ближайшее время появится информационная система, которая сможет устранить проблемы регулирования морских грузоперевозок, которые накопились за последние годы.

В конце апреля 2023 г. федеральное госпредприятие «Росморпорт» объявило тендер на создание информационной системы обеспечения лоцманской деятельности (ИСОЛД) на отечественном программном обеспечении.

Сумма максимальной начальной цены договора составила 49,2 млн руб. Заявки от претендентов принимались с 28 апреля 2023 г. до 11 мая того же года. В итоге заказчику потребовалась переторжка среди финальных претендентов на госденьги. Имя победителя пока в публичном доступе не представлено.

Представители «Росморпорта» уточнили CNews, что на исполнение проекта подрядчику отведено 18 месяцев.

Новая ИС будет интегрирована с информационной системой государственного портового контроля (ИСГПК) для формирования справочников и библиотек данных по судам, заходящих в порт.

Зачем России новая ИС

Как следует из закупочной документации «Росморпорта», организация запланировала создать информсистему лоцманов и сотрудников аппарата организации, отвечающих за сопровождение лоцманской деятельности компании. В работе с системой они станут использовать планшеты.

Фото: ru.freepik В России будет создана ИС морских кораблей. Сейчас лоцманы пользуются технологиями XIX века

В тендерном ТЗ говорится, что создание информсистемы должно повысить безопасность мореплавания, а также «качественно улучшить работу лоцманской службы заказчика за счет повышения эффективности и автоматизации работы лоцманов, а также повышения прозрачности и оперативности управления лоцманской деятельностью в аналитическом модуле». Действующую ситуацию заказчик описывает следующим образом. «В общем случае, лоцманская квитанция после окончания проводки в бумажном виде направляется специалистам экономического блока, — говорят они. — В настоящее время процесс оказания лоцманских услуг происходит примерно по следующему сценарию. На основании общих правил капитан судна направляет капитану порта время подхода судна. На основании полученных данных капитан порта утверждает график расстановки и движения судов в морском порту». Далее «Росморпорт» описывает временные интервалы, которое должна учитывать организация. «За два часа агент подтверждает инспектору портнадзора ФГУ "Администрация морского порта" свою заявку на лоцманскую проводку судна. Инспектор портнадзора корректирует при необходимости время входа/выхода/перешвартовки и т. д., связывается с диспетчером лоцманской службы, подтверждает заявку и запрашивает у него фамилию лоцмана», — говорят представители организации. Потом диспетчер лоцманской службы предупреждает очередного лоцмана о предстоящей операции, организует доставку лоцмана на судно (авто, катером) с учетом всех возможных задержек. Затем лоцман осуществляет проводку, опираясь на свои знания акватории и доступные средства контроля за навигационной обстановкой, имеющиеся на судне. По окончании лоцманской проводки или других лоцманских операций капитан проводимого судна или лоцман заполняет лоцманскую квитанцию об оказанных услугах. Квитанция, заполненная на судне и подписанная капитаном, передается специалисту лоцманской службы для ее дальнейшей обработки. «Назначение на проводку лоцману осуществляется устно или через телефон, — описывает организация одну из основных проблем существующего положения вещей. — Данный механизм не позволяет отслеживать точное время назначения на задание, время нахождения лоцмана в пути к судну, фактическое время начала движения судна и момент окончания проводки». После реализации проекта многие описанные выше процедуры будут осуществляться в электронном виде.

География проекта

В рамках описываемого проекта изначально новая система на базе российского ПО будет внедрена в астраханском филиале «Росморпорта» (порты «Астрахань», «Оля» и подходы к ним) а также в свеверо-западном бассейновом филиале («Большой порт Санкт-Петербург» и подходы к нему) и в центральном аппарате организации в Москве.

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«После реализации проекта в астраханском филиале и “Большом порте Санкт-Петербург” заказчиком будет принято решение о возможности тиражировании решения в других филиалах», — заключает организация.