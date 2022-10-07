Microsoft едва не уничтожила в суде бедную домохозяйку, придумавшую прибор для обучения чтению. Всему виной Windows

Microsoft была готова засудить 40-летнюю домохозяйку за изобретение прибора Word Windows для борьбы с дислексией у детей. Корпорации не понравилось наличие слова Windows в названии, и она пригрозила судом. Уладить спор удалось путем переименования Word Windows в Word Window. Теперь неизвестно, вернется ли Microsoft с новыми претензиями, на этот раз из-за слова Word.

Windows должна остаться только одна

Корпорация Microsoft с многомиллиардной ежеквартальной выручкой собиралась засудить домохозяйку Кейт Маккензи (Kate McKenzie) из Великобритании за разработанный ею прибор для борьбы с дислексией у детей. Как пишет портал Neowin, само устройство Microsoft совершенно не интересовало, в отличие от его названия.

Свое изобретение Кейт Маккензи назвала Word Windows, и это название максимально точно отражает его функциональные возможности. Это небольшое изделие из пластика, похожее на школьную линейку с небольшим окошком в корпусе и специальным держателем. Тем временем, у подавляющего большинства людей на планете бренд Windows ассоциируется исключительно с одноименной линейкой операционных систем, созданной Microsoft в 1985 г. и существующей до сих пор.

Word Windows предназначен для маленьких детей, страдающих расстройством чтения – дислексией. Он закрывает все слова в строчке на странице книги или учебника, кроме того, на которое попадает отверстие в корпусе. Длинные слова это небольшое отверстие и вовсе дробит на слоги, чтобы детям было проще их читать.

Microsoft могла стать причиной срыва производства столь полезного устройства

Маккензи разработала Word Windows в первую очередь потому, что дислексия проявилась у ее сына. Сама она тоже страдала от этого недуга в далеком детстве.

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Кейт Маккензи намеревалась наладить серийное производство своего устройства с последующим его распространением. Об объемах партий, на которые она рассчитывала, информации нет, но едва ли она смогла бы тягаться по количеству проданных копий Word Windows с Microsoft, продающей миллионы лицензий на почти одноименную и определенно самую популярную в мире операционную систему. Весной 2022 г. Microsoft ушла из России.

Кейт Маккензи, создатель Word Windows

Узнав о бизнес-плане британской домохозяйки, юристы корпорации вознамерились во что бы то ни стало помешать ей в реализации задумки. На момент публикации материала не было известно, как именно они узнали о существовании столь полезного изобретения, но к самой Кейт они обратились менее чем за две недели до запуска производства. К тому моменту домохозяйка уже успела вложить в реализацию своего проекта приличную сумму денег.

Одна буква решила все

По словам Маккензи, юристы уведомили ее о возможных последствиях использования слова Windows в названии ее продукта в письменном виде. Она получила почтовое уведомление 1 июля 2022 г., за девять дней до начала работы конвейера. К тому моменту у нее уже был готов дизайн упаковки Word Windows. Она не уточнила, успела ли она отдать заказ в типографию, но как минимум один экземпляр коробки точно был изготовлен.

«Я не могла поверить, что маленькая и старая я (Кейт Маккензи 40 лет – прим. CNews) могла привлечь внимание такой большой компании», – сказала Маккензи.

Упаковку, а также инструкцию и официальный сайт продукта пришлось срочно исправлять

Доподлинно неизвестно, какими карами грозили юристы многомиллиардной корпорации 40-летней британской домохозяйке. Ей пришлось временно отказаться от выпуска Word Windows, чтобы найти пути решения и выйти из ситуации с наименьшими потерями.

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В итоге отбиться от юридического отдела софтверного гиганта все же удалось. Кейт Маккензи переименовала свое изобретение в Word Window, то есть, всего лишь убрала из слова Windows одну букву «S». Релиз изобретения назначен на 8 октября 2022 г.

Само устройство Word Window запатентовано. Кейт разработала его за два года, начав в октябре 2020 г.

Потенциальное возвращение Microsoft

Найдя способ мирно урегулировать спор с юристами гигантской транснациональной корпорации, 40-летняя британка, вероятно, все еще находится под угрозой нового судебного преследования. Если обратить внимание, название ее прибора для борьбы с дислексией из двух слов.

Microsoft может вернуться к Маккензи с новым письменным предупреждением, поскольку название Word носит всемирно известный текстовый редактор, входящий в пакет офисных программ Office. На момент публикации материала предпосылок к этому не было, но все может измениться после появления Word Window в розничной продаже.