В России выделили спецчастоты для беспилотников

Госкомиссия по радиочастотам, по неофициальным данным, выделила частоты в диапазоне 5,85-6,425 ГГц для базовых станций, которые управляют установленными на борту беспилотных летательных устройств радиоэлектронными средствами.

ГКРЧ рассмотрела вопрос о частотах для беспилотников

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на своем последнем заседании должна была рассмотреть вопрос о выделении частот для беспилотных воздушных судов (БВС). Это следует из материалов комиссии, имеющихся в распоряжении CNews.

С докладом на данную тему должны были выступить представители национальной радиоассоциации. Предполагалось выделить неопределенному кругу лиц полосу частот в диапазоне 5,85-6,425 ГГц для организации работы радиоэлектронных средств (РЭС), установленных на БВС. Частоты выделяются в рамках подвижной воздушной службы.

Условия использования частот

Для использования соответствующих частот необходимо будет получить заключение экспертизы о возможности использования заявленных РЭС и их электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования РЭС. Разрешения на использования радиочастот будут получаться для базовых станций, работающих с установленными на БВС радиоэлектронными средствами. При этом РЭС, установленные на бортах БВС, не должны использоваться для построения сетей, предназначенных для обеспечения безопасности человеческой жизни.

Госкомиссия по радиочастотам выделила частоты в диапазоне 5,85-6,425 ГГц для беспилотных летательных устройств

В материалах комиссии указывается, что одной из наиболее востребованных и перспективных областей применения БВС является видеомониторинг различных удаленных объектов, который стал неотъемлемой частью рабочего процесса по обеспечению контроля за состоянием трубопроводов для газо- и нефтедобывающих компаний, линий электропередач и других труднодоступных объектов.

Почему сократили доступную полосу частот

Первоначально Национальная радиоассоциация просила выделить для БВС более широкую полосу частот – 5,65-6,425 ГГц. Сейчас эта полоса выделена для сетей фиксированного беспроводного доступа.

В то же время, как указывается в материалах комиссии, РЭС, установленные на борту БВС, относятся к воздушной подвижной службе. При этом полоса 5,741-6,425 ГГц активно используется радиоэлектронными средствам фиксированной спутниковой службы и службой космической эксплуатации, а беспомеховая работа РЭС службы космической эксплуатации является критически важной для сохранения функционирования национальной орбитальной группировки.

В связи с этим представители силовых ведомств, Роскомнадзора, Минцифры, госкорпорации «Роскосмос» и Национальной радиоассоциации договорились сократить запрашиваемую полосу до 5,85-6,425 Ггц.

В протоколе заседания ГКРЧ, опубликованном на сайте Минцифры, отсутствует информация о том, какое именно было принято решение по данному вопросу. Представитель Минцифры отказался от комментариев, сославшись на то, что соответствующая информация имеет ограниченный доступ.

Мнение эксперта

Источник CNews на телекоммуникационном рынке говорит, что решение о выделении частот для беспилотных судов было принято. «Это временное и нишевое решение, которое делалось для конкретных объектов, на которых будут получаться частот, - говорит собеседник издания. - Но в отсутствие системного решения для системы управления движением беспилотных судов его можно считать полезным».