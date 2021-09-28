Дан старт работе клуба пользователей российских корпоративных мобильных технологий

Дан старт работе клуба пользователей российских корпоративных мобильных технологий. Первым почетным участником клуба стала компания «Российские железные дороги», массово внедряющая отечественные мобильные решения в своей производственной деятельности.

Новый клуб

Клуб создан по инициативе ООО «Открытая мобильная платформа», разработчика первой отечественной мобильной ОС «Аврора», и призван объединить специалистов компаний-пользователей и поставщиков российских корпоративных мобильных технологий для обмена опытом, обсуждения потребностей рынка и его будущего. Цель клуба – расширить применение современных мобильных решений в основных бизнес-процессах заказчиков и обеспечить лучшее соответствие доступных технологий потребностям рынка.

Участники клуба смогут участвовать в онлайн и офлайн мероприятиях, а также получат на приоритетной основе возможность участия в тестировании, пилотировании и ознакомлениями с новыми продуктами и решениями корпоративных участников клуба.

Клуб объединяет представителей заказчиков, как текущих, так и потенциальных, производителей мобильных устройств, разработчиков приложений, интеграторов корпоративной мобильности, представителей регуляторов и ассоциаций.

Клуб объединяет представителей заказчиков, как текущих, так и потенциальных, производителей мобильных устройств, разработчиков приложений, интеграторов корпоративной мобильности, представителей регуляторов и ассоциаций

Зарегистрироваться в клубе могут как физические, так и юридические лица, сделать это можно на сайте КОРМТЕХ.РФ . Там же размещены анонсы ближайших событий, записи прошедших вебинаров и другая информация.

Первый корпоративный участник клуба

Первым почетным участником клуба стала компания «Российские железные дороги», массово внедряющая отечественные мобильные решения в своей производственной деятельности. «РЖД рассматривают импортозамещение программного обеспечения за счет российских решений как основу технологического суверенитета и безопасности. При этом отечественные продукты должны быть конкурентоспособны на мировом уровне, быть лучшими и отвечать самым высоким требованиям в части бесперебойной работы, производительности и эффективности. Без этого невозможно обеспечить технологическое лидерство, в том числе в области цифровой мобильности. Площадка для взаимодействия поставщиков и тестирования решений позволит участникам рынка делиться опытом для достижения этих целей», — комментирует заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Евгений Чаркин.

Как дать сотрудникам возможность работать над интересными задачами, двигаясь в цифровую трансформацию Бизнес

«Необходимость создания клуба, который объединяет ведущих специалистов и компании, строящих корпоративную мобильность, назрела давно и как никогда актуальна особенно теперь, когда мобильные технологии заслуженно рассматриваются в качестве одного из драйверов цифровой трансформации любой компании, — прокомментировал генеральный директор компании «Открытая мобильная платформа» Павел Эйгес. — И дело не только в том, что нам важно первыми узнавать новое и делиться информацией о проектах или технологиях. Нам всем необходимо живое, неформальное общение, которое позволит, возможно в спорах и дебатах, получать мнение и понимание рынка, энергию и подпитку для всеобщего развития».

Адрес клуба пользователей российских корпоративных мобильных технологий: КОРМТЕХ.РФ .