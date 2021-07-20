Искусственный интеллект будет проверять задания у российских школьников

К 2030 г. искусственный интеллект будет проверять домашние задания, а также формировать индивидуальный план обучения для каждого российского ученика. Помимо того, появятся цифровые помощники родителей, которые позволят автоматически подбирать их детям школу, курсы и также дистанционно записывать их.

Искусственный интеллект в образовании

Искусственный интеллект будет проверять 50% домашних заданий российских учеников к 2024 г. Вместе с тем все школы перейдут на электронный документооборот (на 90%). А детям будут подбираться школы, кружки и курсы автоматически. Также дистанционно родители смогут их туда записать. Данная информация следует из паспорта стратегии «Цифровая трансформация образования», опубликованной на сайте Минпросвещения.

«Гаджеты, цифровые технологии и продукты сегодня конкурируют с учебной деятельностью за внимание ученика. Необходима их интеграция в процесс обучения, воспитания и развития, ликвидация образовательных дефицитов, индивидуализация образования, включая персональные образовательные траектории», — говорится в документе.

Искусственный интеллект поможет российским учителям с проверкой домашнего задания

Реализация стратегии, в том числе, позволит предоставить равный доступ к качественному верифицированному цифровому образовательному контенту и цифровым образовательным сервисам на всей территории России для всех категорий обучающихся, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей, проживающих в труднодоступных и удаленных местностях.

Стратегия включает в себя цифровые разработки для учеников, родителей и учителей. Срок их реализации с 2021 г. по 2030 г. Однако на текущий момент они не обеспечены финансированием из федерального бюджета.

Цифровые разработки для учеников

Согласно документу, в список цифровых разработок для учеников входит «библиотека цифрового образовательного контента», которая позволит ученикам получать таргетированный подбор контента в соответствии с их уровнем подготовки и интересами. Сервис будет создан в 2021 г. и к 2024 г. 100% учеников смогут воспользоваться им.

«Цифровой помощник ученика» — еще одна разработка Минпросвещения, которая позволяет подобрать верифицированный цифровой образовательный контент, встроенный в индивидуальный план обучения в соответствии с интересами и способностями обучающегося. План можно будет корректировать в соответствии с уровнем подготовки и интересами. В 2024 г. школьники также смогут обучаться с использованием видеочатов и других средств коммуникации.

Также в стратегию входит создание сервиса «цифровое портфолио ученика», который позволит сформировать цифровое портфолио (только с согласия его родителей или законных представителей). И к 2024 г. школьники смогут использовать их для поступления в ВУЗы.

Цифровые разработки для родителей и учителей

«Цифровой помощник родителей» — сервис, который позволит родителям дистанционно записывать детей в школу, на курсы и т.д. К 2030 г. в 100% случаях сервис будет автоматически подбирать и записывать учеников в образовательные учреждения, а также организации дополнительного образования, на курсы, ЕГЭ и т.д., говорится в документе.

И последний сервис данной стратегии — «цифровой помощник учителя». Он предполагает автоматическую проверку домашних заданий и планирование рабочих программ с привлечением экспертных систем искусственного интеллекта. Также сервис позволит сформировать эффективную систему выявления, развития и поддержки талантов у детей и повысить качество прохождения повышения квалификации преподавателями. Учителям также к 2024 г. будет доступен таргетированный перечень программ повышения квалификации в соответствии с его профессиональными дефицитами и интересами.