Растущие объемы медицинских данных помогут расти рынку СХД

По данным нового отчета, посвященного анализу мирового рынка хранилищ данных в сфере здравоохранения, этот сегмент продолжит быстро расти и развиваться как минимум в течение ближайших шести лет.

Многомиллиардный рынок

Сегодня медицинские организации по всему миру вкладывают огромные средства в построение и модернизацию своих ИТ-инфраструктур, чтобы сделать их еще более гибкими и масштабируемыми, способными ответить на новые технологические вызовы. Одним из наиболее критичных аспектов была и остается работа с данными. Всеобщая тенденция цифровизации медицинских услуг привела к лавинообразному росту объемов информации, которую необходимо не только длительно хранить, но и защищать от киберпреступников.

Различные медицинские организации все чаще сталкиваются с проблемами при управлении информацией, генерируемой подключенными медицинскими устройствами, данными от пациентов и другими сведениями, связанными с вопросами здравоохранения. В то же время, отвечая на запросы рынка, ИТ-компании разрабатывают инновационные решения, специально для медицинских учреждений, позволяющие беспрепятственно управлять данными и использовать их для улучшения качества обслуживания пациентов.

Такой симбиоз порождает целый сегмент рынка, силы которого сконцентрированы на построении специализированных защищенных и высоконадежных хранилищ данных. По оценкам ResearchAndMarkets данный рынок будет ежегодно расти в среднем на 16,4% и к 2026 г. достигнет $8,11 млрд.

Лавинообразный рост объема информации в медицине спровоцировал развитие сегмента рынка, сконцентрированного на построении специализированных СХД

«Внедрение новых информационных технологий в здравоохранении всегда приносит с собой прорывы в методах диагностики и лечения, облегчая работу медицинского персонала. Однако, с расширением области применения ИТ, стремительно растет и объем информации, который создается и обрабатывается учреждениями. Кроме того, новые приложения диктуют другие правила хранения, управления и защиты данных. — говорит Татьяна Бочарникова, глава представительства NetApp в России и странах СНГ. — Результатом этого и становится расширение инвестиций в модернизацию ИТ-инфраструктур медицинских организаций. Имея опыт работы и прочные партнерские отношения с производителями технологий для сферы здравоохранения, компания NetApp готова предложить наиболее современные решения, которые помогут компаниям получать максимальную пользу от своей ИТ-инфраструктуры сегодня и создавать задел на будущее».

Локальные инфраструктуры растут быстрее облачных

Способствовать развитию сегмента будут такие факторы, как увеличение объема цифровых данных, генерируемых в организациях здравоохранения, стремительный рост спроса на услуги облачного хранения, более широкое использование электронных медицинских карт (EMR) и компьютеризированных записей заказов поставщиков (CPOE), а также растущее внедрение гибридных решений для хранения данных. В то же время, как сообщают эксперты, есть и сдерживающие факторы, к числу которых относятся опасения, связанные с обеспечением безопасности данных, скоростью обработки медицинских изображений в облаках и т.д.

В результате основной рост спроса будет наблюдаться в сегменте локальных решений и, в меньшей степени — облачных систем. Заказчики в медицинской сфере все еще отдают основное предпочтение собственным ИТ-инфраструктурам, поскольку они могут быть развернуты на базе решений разных поставщиков, и к тому же способны минимизировать риски, связанные с утечкой данных по внешними каналам. К тому же, в этом случае, заказчики ожидают от локальных решений более надежного контроля в вопросах резервного копирования и восстановления данных.