Бизнес повышает прибыли на 80% быстрее благодаря перспективным технологиям

Искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн и цифровые помощники позволяют бизнесу добиваться повышения прибыли гораздо быстрее, чем отстающим компаниям, которые пока не так активно используют цифровые технологии. Это сказывается как на финансовой функции, так и на операционной.

Перспективные технологии приносят лидерство на рынке

Наиболее успешные компании мира используют перспективные технологии для более динамичного повышения своих прибылей. Благодаря применению искусственного интеллекта, интернета вещей, блокчейна и цифровых помощников, этот показатель растет на 80% быстрее. Об этом свидетельствуют данные исследования «Конкурентное преимущество в управлении финансами и операциями», которое совместно провели аналитики Oracle и Enterprise Strategy Group. В опросе приняли участие 700 менеджеров финансовых и операционных блоков компаний со штатной численностью от 1000 человек или общим годовым доходом не менее $100 млн, представляющих 13 стран мира. На основании полученных данных исследователи делают вывод о том, что передовые технологии уже сейчас превосходят все ожидания и приносят организациям весьма ощутимые конкурентные преимущества.

В частности, 84% лидирующих компаний используют решения хотя бы на базе одной из этих технологий в своих продуктивных системах. Как только подключаются другие направления, шансы на победу в конкурентной борьбе резко возрастают: использование трех и более перспективных технологий вывело в лидеры 82% организаций. Анализ также доказал, что при мультитехнологическом подходе шансы на достижение высочайшей на рынке финансовой и операционной точности повышаются в 9,5 раз.

«Такие технологии, как искусственный интеллект, интернет вещей, блокчейн и цифровые помощники, позволяют организациям быстрее внедрять инновации, добиваться существенных конкурентных преимуществ и повышать прибыль. И чем активнее компания переходит на новые решения, тем выше ее шансы на успех, — считает Юрген Линднер (Juergen Lindner), старший вице-президент Oracle по маркетингу SaaS-продуктов. — Как показывает исследование, эти технологии уже получили широкое распространение, поэтому организации, которые медлят с их внедрением, рискуют потерять свою долю рынка. Чтобы упростить нашим клиентам использование новейших технологических достижений, мы последовательно встраиваем новые технологии непосредственно в бизнес-процессы. Это позволит им опережать изменения и, следовательно, своих конкурентов».

При мультитехнологическом подходе шансы на достижение высочайшей на рынке финансовой и операционной точности повышаются в 9,5 раз

Участники исследования указали еще на одну тенденцию, касающуюся перспективных технологий. Компании-лидеры в 2-3 раза чаще приобретают преднастроенные решения на их основе, нежели ведут собственную разработку, точный процент варьируется от продукта к продукту.

Еще один показатель, в котором мнение респондентов пришло к общему знаменателю - использование SaaS-приложений. Его считают ключевым фактором, способствующим освоению новых технологий, 91% опрошенных.

Число ошибок снижается, а сотрудники повышают производительность

Среди прочего, участники опроса указали на то, что перспективные технологии серьезно повышают эффективность финансовой функции, принося компаниям даже большие выгоды, чем было задумано на начальном этапе внедрений. В частности, применение цифровых помощников увеличивает производительность труда на 36%, и почти на столько же (37%) снижается число допущенных финансистами ошибок при сопоставимом (38%) ускорении выполнения финансового анализа. Применение искусственного интеллекта, в свою очередь, в 72% компаний дало более четкое представление об общей эффективности бизнеса, а 83% финансовых менеджеров считают, что от силы через 5 лет процедура финансового закрытия станет полностью автоматической.

Что касается операционной деятельности, связанной с управлением цепочками поставок, то тут мировые лидеры уже получили серьезный рост гибкости и предсказуемости процессов при ускорении сопутствующих бизнес-процессов. В частности, искусственный интеллект сократил сроки выполнения заказов в среднем почти на 7 рабочих дней, а интернет вещей сделал этот процесс более прозрачным, сократив число ошибок на 26%. Также понизились показатели дефицита запасов (на 30%) и продолжительности простоев при производстве (на 26%). Помимо этого, благодаря цифровым помощникам выросла продуктивность сотрудников (на 28%) и скорость анализа (на 26%).

Кроме того, аналитики Oracle и Enterprise Strategy Group отмечают, что применение блокчейна позволяет компаниям быстрее достигать планируемых показателей рентабельности (так ответили 87% участников опроса), а в 82% организаций верят в получение других значительных выгод в перспективе нескольких лет. Подавляющее большинство респондентов (78%) ждут от блокчейна двукратного снижения числа мошеннических операций в течение ближайших пяти лет за счет верификации результатов мониторинга цепочек поставок.

«Выводы исследования не оставляют сомнений в том, что перспективные технологии уже прошли тестовую стадию и совсем скоро будут использоваться повсеместно, — утверждает Джон Макнайт (John McKnight), исполнительный вице-президент компании Enterprise Strategy Group по исследованиям и аналитическим сервисам. — В таких областях, как управление финансами и операциями, бизнес-кейсы применения новых технологий стремительно совершенствуются, и в большинстве случаев результаты превосходят ожидания. Более того, исследование доказывает, что новые технологии взаимно дополняют друг друга и в сочетании приносят еще больше выгоды компаниям, поэтому важно придерживаться комплексного подхода».