CNews выпустил рейтинг крупнейших игроков рынка BPM
Рынок систем управления бизнес-процессами быстро растет. Мировой увеличивается в год на 15%, а в России суммарная выручка топ-10 участников рейтинга увеличилась по сравнению с выручкой топ-10 обзора прошлого года на 37% — до p4,4 млрд. Таковы главные итоги обзора «Рынок BPM 2019», представленного CNews Analytics.
Популярность средств управления бизнес-процессами (BPMS, Business process management systems) стремительно увеличивается. Причин этому две — с одной стороны, цифровая трансформация требует быстрой перестройки и оптимизации бизнес-процессов, с другой — BPM-системы получают новые возможности, «сращиваясь» с RPA-решениями и средствами искусственного интеллекта.
Российский рынок BPMS вследствие роста потребности отечественных компаний в средствах быстрого создания и оптимизации бизнес-процессов. Суммарная выручка топ-10 участников рейтинга 2019 г. увеличилась по сравнению с выручкой топ-10 обзора прошлого года на 37% — до p4,4 млрд.
Крупнейшие игроки рынка BPMS 2019
|№ 2018
|Компания
|Город
|Выручка от BPM-направления в 2018 г. с НДС, ₽тыс.
|Выручка от BPM-направления в 2017 г. с НДС, ₽тыс.
|Рост выручки 2018/2017, %
|Число BPM-проектов в 2018 г.
|Число BPM-проектов в 2017 г.
|Средний бюджет BPM-проекта в 2018 г., ₽тыс. (с НДС)
|Средний бюджет BPM-проекта в 2017 г., ₽тыс. (с НДС)
|Специализация
|1
|Ланит
|Москва
|841 000
|557 000
|51,0
|27
|н/д
|н/д
|н/д
|Разработчик BPMS
|2
|Аплана
|Москва
|835 000
|667 900
|25,0
|н/д
|н/д
|н/д
|н/д
|Системный интегратор
|3
|Диджитал Дизайн
|Санкт-Петербург
|626 917
|624 490
|0,39
|72
|76
|6 790
|6 051
|Системный интегратор
|4
|Comindware
|Москва
|546 320
|437 000
|25,0
|71
|67
|7 723
|6 537
|Разработчик BPMS
|5
|Naumen
|Москва
|487 310
|328 200
|48,5
|67
|59
|7 273
|5 563
|Разработчик BPMS
Источник: CNews Analytics, 2019Перейти к полной таблице
При этом в разных сегментах рынка динамика очень отличается. Так, выручка 10 представленных в рейтинге разработчиков BPM по итогам 2018 г. составила около p3 млрд. Это на 67% больше, чем годом ранее. Число BPM-проектов за этот период выросло на 30%, то есть в среднем проекты становились крупнее и дороже: в 2018 г. средний бюджет BPM-проекта составлял p6 млн, а годом ранее — p4,8 млн. В то же время суммарная выручка участников второго рейтинга интеграторов, внедряющих системы BPM, в 2018 г. составила p1,8 млрд, что практически повторяет результат 2017 г. (p1,7 млрд). Количество проектов при этом увеличилось в 4 раза, что говорит о существенном снижении их средней стоимости.
Среди тенденций, определяющих развитие систем BPM, эксперты называют все более широкое использование в них искусственного интеллекта, программных роботов и low-code средств разработки, позволяющих создавать и модифицировать бизнес-процессы без участия профессиональных программистов. Также росту популярности BPMS способствует появление облачных вариантов средств управления бизнес-процессами, которые дают возможность все более широкому кругу компаний попробовать работать с BPM-системами без больших начальных затрат.
Более подробную информацию можно узнать из обзора «Рынок BPM 2019».