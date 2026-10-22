«Ред Софт» впервые представила комплекс доверенной виртуализации

«Ред Софт»впервые представила программный комплекс доверенной виртуализации на базе «Ред ВИРТ». Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Комплекс доверенной виртуализации объединяет систему виртуализации «Ред ВИРТ» с программными продуктами «Аккорд X-К» и «Аккорд KVM». Комплексное решение предназначено для создания защищенной виртуальной инфраструктуры. Оно позволяет управлять вычислительными ресурсами, виртуальными рабочими местами и нагрузкой на серверы, одновременно обеспечивая контроль целостности виртуальных машин перед загрузкой, надежную идентификацию пользователей и аудит их действий.

«Сегодня требования к безопасности ИТ-инфраструктуры напрямую влияют на подходы к ее построению и развитию. Поэтому для нас важно не только создавать собственные программные и аппаратные решения, но и обеспечивать их применение в инфраструктурах с различными требованиями к безопасности. На выставке «Сфера безопасности» мы впервые показываем комплекс доверенной виртуализации на базе «Ред ВИРТ», а также представим ряд других разработок «Ред Софт». Экспозиция нашей компании демонстрирует, как программные и аппаратные решения «Ред Софт» могут применяться для построения современной защищенной ИТ-инфраструктуры», — сказал Михаил Толпышкин, исполнительный директор «Ред Софт».