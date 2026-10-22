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МТС представила iPhone Duo за сутки до старта мировых продаж

МТС презентовала новый iPhone Duo, складной смартфон Apple, в своей розничной сети за сутки до начала мировых продаж устройства. Первые предзаказы iPhone Duo МТС планирует выдавать в ближайшее время. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Помимо iPhone Duo, в розничной сети МТС уже доступны смартфоны iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max. Покупатели могут ознакомиться с устройствами в салонах компании, выбрать подходящую модель или приобрести новинки в интернет-магазине.

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«Первый складной смартфон Apple – одна из самых ожидаемых технологических новинок этого года. Выход устройства может придать новый импульс развитию сегмента складных смартфонов в целом. По итогам девяти месяцев 2026 г. в России было продано 94 тыс. складных устройств на сумму 9,6 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи выросли на 28% в штуках и на 23% в денежном выражении. МТС традиционно стремится оперативно представлять новые устройства на российском рынке электроники. Мы уже открыли предзаказ на iPhone Duo и планируем начать выдачу устройств в ближайшее время», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

В розничной сети МТС флагманские модели iPhone уже доступны по цене: iPhone Duo 256 ГБ – 299 990 руб.; iPhone Duo 512 ГБ – 339 990 руб.; iPhone Duo 1 ТБ – 399 990 руб.; iPhone Duo 2 ТБ – 489 990 руб.; iPhone 18 Pro 256 ГБ – 174 990 руб.; iPhone 18 Pro 512 ГБ – 204 990 руб.; iPhone 18 Pro 1 ТБ – 264 990 руб.; iPhone 18 Pro 2 ТБ – 349 990 руб.; iPhone 18 Pro Max 256 ГБ – 189 990 руб.; iPhone 18 Pro Max 512 ГБ – 219 990 руб.; iPhone 18 Pro Max 1 ТБ – 279 990 руб.; iPhone 18 Pro Max 2 ТБ – 364 990 руб.

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