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«М.Видео»: за девять месяцев 2026 года продажи малой бытовой техники в России выросли на 17,6%, крупной — на 7,1%

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала динамику российского рынка бытовой техники за девять месяцев 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

По данным исследовательской компании «АйСиЭмАр» («ГФК-Русь»), за отчетный период, охватывающий 39 недель, продажи крупной бытовой техники выросли на 7,1% в натуральном выражении и на 0,2% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сегменте малой бытовой техники рост составил 17,6% в штуках и 12,9% в деньгах. В обоих сегментах продажи в штуках росли быстрее денежного оборота. Расчётная средняя стоимость проданного устройства снизилась примерно на 6,4% в крупной бытовой технике и на 4% в малой. Такая динамика отражает изменение структуры спроса: покупатели чаще выбирают доступные модели, внимательнее сравнивают характеристики и оценивают практическую пользу техники.

На маркетплейсе «М.Видео» продажи также демонстрируют положительную динамику. За девять месяцев 2026 г. оборот в категории крупной бытовой техники вырос на 103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в сегменте малой бытовой техники — на 218%.

Руководитель департамента «Крупная бытовая техника» «М.Видео» Михаил Просвирнин: «Рынок бытовой техники развивается на фоне стремления покупателей к рациональному потреблению при сохранении интереса к новым функциональным возможностям. Потребители ищут устройства, которые помогают решать повседневные задачи эффективнее и укладываться в запланированный бюджет. Поэтому спрос поддерживают как доступные модели с базовым набором функций, так и многофункциональные решения, объединяющие возможности нескольких приборов».

В сегменте крупной бытовой техники среди категорий с наиболее заметным ростом спроса — морозильники, сушильные машины и холодильники. Эти устройства остаются востребованными как при замене вышедшей из строя техники, так и при обустройстве нового жилья. При этом покупатели обращают внимание на решения, которые помогают сделать домашние дела удобнее. Например, стирально-сушильные машины позволяют совместить стирку и сушку в одном устройстве, что особенно актуально для квартир, где нет возможности установить отдельную сушильную машину.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

Малая бытовая техника демонстрирует более высокие темпы роста, чем крупная, как в натуральном, так и в денежном выражении. Среди заметных направлений спроса — вертикальные моющие пылесосы и аэрогрили. Первые привлекают возможностью совмещать сухую и влажную уборку, сокращая время на поддержание чистоты дома. Аэрогрили позволяют быстро готовить разнообразные блюда, занимают относительно мало места и дают возможность использовать минимум масла.

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