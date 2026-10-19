«М.Видео»: за девять месяцев 2026 года продажи малой бытовой техники в России выросли на 17,6%, крупной — на 7,1%

ПАО «М.видео», российская компания в сфере электронной коммерции и розничной торговли электроникой и бытовой техникой, проанализировала динамику российского рынка бытовой техники за девять месяцев 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «М.Видео».

По данным исследовательской компании «АйСиЭмАр» («ГФК-Русь»), за отчетный период, охватывающий 39 недель, продажи крупной бытовой техники выросли на 7,1% в натуральном выражении и на 0,2% в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В сегменте малой бытовой техники рост составил 17,6% в штуках и 12,9% в деньгах. В обоих сегментах продажи в штуках росли быстрее денежного оборота. Расчётная средняя стоимость проданного устройства снизилась примерно на 6,4% в крупной бытовой технике и на 4% в малой. Такая динамика отражает изменение структуры спроса: покупатели чаще выбирают доступные модели, внимательнее сравнивают характеристики и оценивают практическую пользу техники.

На маркетплейсе «М.Видео» продажи также демонстрируют положительную динамику. За девять месяцев 2026 г. оборот в категории крупной бытовой техники вырос на 103% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в сегменте малой бытовой техники — на 218%.

Руководитель департамента «Крупная бытовая техника» «М.Видео» Михаил Просвирнин: «Рынок бытовой техники развивается на фоне стремления покупателей к рациональному потреблению при сохранении интереса к новым функциональным возможностям. Потребители ищут устройства, которые помогают решать повседневные задачи эффективнее и укладываться в запланированный бюджет. Поэтому спрос поддерживают как доступные модели с базовым набором функций, так и многофункциональные решения, объединяющие возможности нескольких приборов».

В сегменте крупной бытовой техники среди категорий с наиболее заметным ростом спроса — морозильники, сушильные машины и холодильники. Эти устройства остаются востребованными как при замене вышедшей из строя техники, так и при обустройстве нового жилья. При этом покупатели обращают внимание на решения, которые помогают сделать домашние дела удобнее. Например, стирально-сушильные машины позволяют совместить стирку и сушку в одном устройстве, что особенно актуально для квартир, где нет возможности установить отдельную сушильную машину.

Малая бытовая техника демонстрирует более высокие темпы роста, чем крупная, как в натуральном, так и в денежном выражении. Среди заметных направлений спроса — вертикальные моющие пылесосы и аэрогрили. Первые привлекают возможностью совмещать сухую и влажную уборку, сокращая время на поддержание чистоты дома. Аэрогрили позволяют быстро готовить разнообразные блюда, занимают относительно мало места и дают возможность использовать минимум масла.