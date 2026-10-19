«Грань Будущего» объявила о запуске «SaaS-решения для автоматической квалификации закупок

Компания «Грань Будущего» объявила о запуске «КвалиТенд» – SaaS-решения для автоматической квалификации закупок. Система помогает поставщикам, тендерным отделам и агрегаторам быстро определять, какие тендеры действительно подходят компании, а какие следует пропустить из-за рисков, непрофильных требований или невыполнимых условий.

Обычно специалисты по закупкам получают большой поток извещений, в котором значительная часть процедур оказывается нецелевой: не совпадает профиль компании, содержатся критические требования или закупка лишь формально похожа на подходящий тендер. Чтобы отсеять лишнее, командам приходится вручную изучать извещения, технические задания, проекты контрактов и приложения.

Новый сервис загружает закупки из настроенной подборки, разбирает документацию, сверяет её с правилами компании и выявляет стоп-факторы, а также условия, требующие внимания специалиста. В результате обработки общий поток тендеров превращается в список квалифицированных лидов: полностью подходящие закупки передаются в коммерческую службу, а спорные случаи направляются сотруднику для финального решения. При этом «КвалиТенд» показывает не только итоговую оценку, но и обоснование: какое правило сработало, из какого документа взята цитата, какие материалы были проанализированы. Это делает решение прозрачным, снижает влияние человеческого фактора и позволяет команде быстро проверять выводы системы.

По оценкам разработчиков, автоматизированный анализ технического задания объёмом 50-100 страниц занимает 5-10 минут вместо 2-3 часов чтения в ручном режиме. Сервис подсвечивает противоречия в разделах ТЗ, нереалистичные сроки, скрытые штрафные санкции, недостаточно четко описанные требования и другие критичные пункты, которые могут повлиять на реализацию и экономику потенциальной сделки.

На основе требований заказчика решение также формирует чек-лист данных для заявки и помогает в коммерческом предложении сделать акцент на наиболее значимых для заказчика условиях. Компаниям, которые активно участвуют в тендерах, это позволяет сократить сроки подачи заявки и затраты на предпроектную проработку.

Сервис особенно актуален для компаний с большим объемом самостоятельных закупок, тендерных агентств, агрегаторов торговых площадок и малого и среднего бизнеса, который хочет системно выходить в закупки без расширения штатных тендерных команд.

Решение не требует длительной настройки, его развертывание и запуск в работу занимает до одного рабочего дня. Оно может подключаться к любому агрегатору закупок и адаптируется под правила конкретной компании, ее компетенции, опыт, технические возможности и критерии отбора проектов. При этом предусмотрена возможность тестового доступа, чтобы пользователи могли проверить сервис на собственной потоке закупок.

«Главная проблема участников закупок не в том, чтобы найти тендер, а в том, чтобы понять, стоит ли в нём участвовать. Сервис берёт на себя рутинное чтение документации и первичную проверку требований, оставляя специалисту только те случаи, где действительно нужно экспертное решение. Мы хотели сделать ИИ-инструмент не черным ящиком, а полноценным ассистентом, который объясняет каждый вывод документом и цитатой», – отметила Светлана Спирина, директор по развитию «Грани будущего».