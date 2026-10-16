Разделы

Телеком Инфраструктура
|

«Эн+» модернизировала ЛВС гидроэлектростанций совместно с Cloud X

Команда Cloud X завершила масштабную часть проекта по модернизации сетевой инфраструктуры и повышению киберустойчивости на 4 объектах гидроэнергетики «Эн+». Был произведен полный цикл работ — от аудита и проектирования до пусконаладки, миграции и внедрения механизмов строгого контроля доступа, включая микро и макросегментацию сети, перевод пользователей в защищённый домен Active Directory и внедрение стандарта 802.1X. В настоящий момент проект продолжает развиваться. Об этом CNews сообщил представитель Cloud X.

Ключевой задачей проекта стала перестройка архитектуры безопасности с учётом специфики критической инфраструктуры: разделения ИТ и ОТ сред, минимизации рисков горизонтального перемещения злоумышленников и обеспечения непрерывности технологических процессов. Особое внимание уделялось соответствию требованиям по защите критической информационной инфраструктуры (КИИ) и возможности прозрачного прохождения внешних аудитов.

В рамках проекта специалисты Cloud X провели комплексный аудит существующей сетевой архитектуры, выявили «слепые зоны» в мониторинге и риски, связанные с совмещением корпоративного и технологического трафика. На базе полученных данных была спроектирована новая сегментированная архитектура с чёткими политиками межсегментного взаимодействия и схемами аутентификации конечных устройств.

Практическая реализация включала проведение ПМИ и ПНР на территориально распределённых площадках, поэтапную миграцию пользователей и систем в защищённый домен AD, а также внедрение механизмов контроля доступа на портах. Все работы выполнялись с обязательным планом отката и поэтапным переключением, чтобы исключить влияние на работу АСУ ТП и другие технологические системы.

Важной особенностью проекта стала интеграция требований отказоустойчивости и резервирования на всех уровнях: от каналов связи до сценариев автоматического переключения и мониторинга событий безопасности. Это позволило сохранить стабильность технологических процессов даже в момент активной миграции и перенастройки политик.

Активы МТС. Инфографика CNews
Активы МТС. Инфографика CNews

Архитектура решения позволила усилить модель информационной безопасности: принципы сегментации, контроля доступа и мониторинга были адаптированы под новую инфраструктуру и масштабированы на все распределённые площадки. Внедрение dot1x обеспечило привязку устройств к конкретным сегментам и исключило возможность несанкционированных подключений, а микросегментация дала точный контроль над допустимым трафиком между зонами.

По итогам проекта удалось существенно снизить риски несанкционированного доступа и горизонтального перемещения в сети, повысить прозрачность трафика и упростить отчётность для регуляторов. Централизованное управление учётными записями в защищённом домене AD сократило трудозатраты на администрирование и снизило вероятность ошибок при настройке прав.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket выпустил первый в России рейтинг провайдеров комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры

Google, Facebook и Amazon предупредили: Цифровой суверенитет обойдется Европе в 115 млрд евро убытка

Михаил Егоров, «АйДи — Технологии управления»: СЭД должна стать незаметной для сотрудника

Путин призвал повысить координацию спецслужб с бизнесом на фоне гибридной агрессии против России

Обзор: Провайдеры комплексного сервисного обслуживания ИТ-инфраструктуры 2026

«Ростелеком» предложил строить в России «ЦОДы судного дня»

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, которые помогут сохранить зрение: выбор ZOOM

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще