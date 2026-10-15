«Гарда» и «Баумантех» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) провели совместные киберучения

Компания «Гарда» (входит в «ИКС Холдинг»), разработчик решений в области информационной безопасности, совместно с «Баумантех» (кафедра ИУ10 «Защита информации» + РУНЦ «Безопасность») МГТУ им. Н.Э. Баумана провели практические киберучения для студентов на базе киберполигона кафедры. Об этом CNews сообщили представители «Гарда».

Киберучения объединили 30 студентов с 1 по 5 курс. Под руководством экспертов «Гарды» и «Баумантеха» обучающиеся в командах отрабатывали навыки выявления кибератак, расследования инцидентов и защиты корпоративной инфраструктуры.

Особенность учений – работа со стеком решений «Гарды» и обезличенными кейсами, приближенными к реальным. Студенты анализировали информацию из разных источников, разбирали события ИБ, отличали ложные срабатывания и восстанавливали цепочки инцидентов. Такой формат позволяет студентам познакомиться с профессиональными инструментами защиты еще во время учебы.

«Будущее российской кибербезопасности зависит от специалистов, начинающих свой путь. Поэтому для нас важно участвовать в их подготовке на самом раннем этапе обучения в университете. Наша задача – помочь студентам сформировать практические навыки и понимание современных подходов к защите информации с использованием актуальных технологий, в том числе решений компании «Гарда». Инвестируя в образование сегодня, мы закладываем фундамент для развития всей отрасли на годы вперед», – сказал Виктор Иевлев, директор по информационной безопасности компании «Гарда».

Для «Баумантеха» такие учения – один из форматов работы с индустриальными партнерами, который дополняет академическую подготовку практической работой.

«Для нас киберучения – часть масштабной работы. «Баумантех» (кафедра ИУ10 «Защита информации» + РУНЦ «Безопасность») участвует в новом проекте по развитию сети учебно-научных центров информационной безопасности (УНЦ ИБ) в федеральных округах. В основе концепции – связка «образование – практика – отрасль»: подготовка специалистов должна строиться во взаимодействии вузов с индустриальными партнерами, с использованием их технологий, инфраструктуры и экспертизы. Киберучения с компанией «Гарда» – хороший пример того, как такая модель работает уже сегодня. Партнер приносит свои решения и профессиональную экспертизу, и мы вместе создаем для студентов среду, максимально приближенную к реальной работе. Именно такие форматы важно развивать и масштабировать», – сказала Екатерина Вайц, заместитель зав. кафедрой ИУ10 «Защита информации» МГТУ им. Н.Э. Баумана.

Совместные киберучения продолжают долгосрочное сотрудничество «Гарды» и МГТУ им. Н.Э. Баумана в рамках развития образовательно-исследовательского направления по информационной безопасности. Компания вместе с вузом стремится сблизить академическую подготовку и потребности отрасли, предлагая знакомство с отечественными технологиями еще до начала профессиональной карьеры, а также комплексный подход для создания отраслевого кадрового потенциала.