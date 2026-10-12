Разделы

Бизнес Кадры
|

ИТ-интегратор Globus усиливает консалтинговое направление

ИТ-интегратор Globus объявляет о назначении Павла Власова директором по развитию направления консалтинга. В его зону ответственности войдет развитие консалтинга и сопровождение внедрения решений на основе искусственного интеллекта (ИИ). Об этом CNews сообщили представители Globus.

Павел 17 лет занимается управленческим консалтингом в российских и международных компаниях. За это время он реализовал более 50 проектов по повышению операционной эффективности и трансформации бизнеса.

Его экспертиза охватывает отрасли со сложными процессами и высокими требованиями к надежности: энергетику, нефтехимию, строительство, добычу, металлургию, машиностроение, логистику и транспорт.

pavel_vlasov.jpg
Globus
Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы
Тигран Саркисов, директор по управлению данными Х5: Без единых правил трактовки данных ИИ начинает делать неверные выводы бизнес

Назначением директора по развитию направления консалтинга компания Globus отвечает на актуальный запрос рынка, связанный с тем, что технология сама по себе не дает результата, если не пересмотрены процессы. Павел будет помогать клиентам системно повышать эффективность, выстраивать процессы, искать точки роста и масштабировать работающие решения.

«Я рад присоединиться к команде Globus. Информационные технологии в связке с ИИ – ключевой инструмент повышения операционной эффективности, который работает при грамотной интеграции в бизнес-процессы, экономику, мышление сотрудников. Мы будем развивать практику консалтинга в области ИИ как естественное продолжение текущих продуктов Globus. Это поможет клиентам получить максимальный бизнес-эффект от внедрения передовых технологий. С нетерпением жду совместной работы над новыми проектами», – отметил директор по развитию направления консалтинга Globus Павел Власов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNewsMarket сравнил крупнейшие проекты построения частных LTE-сетей. Рейтинг

Программист создал сервис для отслеживания полицейских машин, и полиция приехала к нему на дом

Почему удаленный доступ стал главной уязвимостью медицинской инфраструктуры

Производителя военных средств связи национализируют, потому что совладелец оказался иностранным гражданином

CNews Analytics опубликовал топ-35 игроков российского рынка СЭД

США перекрыли дорогу высококлассным программистам в Microsoft и Adobe. Компании подозревают в мухлеже с визами

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие умные обогреватели в 2026 году: выбор ZOOM

Обзор ноутбука ASUS ExpertBook Ultra: легкий и мощный бизнес-флагман

Наводим порядок в ленте ВК: как настроить под себя алгоритмы ВКонтакте

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще