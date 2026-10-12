«Битрикс24» запускает готовое цифровое рабочее место «Страхование»

«Битрикс24» представил готовое цифровое рабочее место «Страхование». Готовое рабочее место — раздел с заранее настроенным под конкретную отрасль воронками, стадиями сделки, полями карточек, автоматическими задачи и обязательными проверками, которые не нужно проектировать их с нуля. Пакет устанавливается на портал, после чего в CRM появляется раздел «Страхование» из десяти связанных смарт-процессов. Они ведут сделку от заявки на котировку до выплаты по убытку. Задачи ставятся автоматически, а сделка не уходит дальше, пока не пройдены обязательные проверки. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

Инструмент закрывает четыре участка работы: продажа — тендер, котировка, объект страхования; договор — полис, график платежей; урегулирование убытков; комплаенс — анкета 115-ФЗ, бенефициарный владелец.

На каждой из стадий робот ставит задачу нужному участнику — андеррайтеру, службе безопасности, сюрвейеру, бухгалтерии — с описанием и чек-листом. Ответственный берётся из поля карточки, а не назначается «на отдел».

Сделка удерживается, пока не получено согласование. До вердикта службы безопасности котировка не уходит в андеррайтинг. Полис не выпускается без санкционного скрининга. Условия перепроверяются вторым андеррайтером. Выплата согласуется по лимиту. Так компания снимает регуляторный риск и всегда может показать, что клиент идентифицирован по 115-ФЗ, а бенефициары раскрыты.

Процессы связаны между собой. Выигранный тендер сам порождает котировку. Котировка — договор-полис. Запуск пролонгации — проект нового полиса. Из карточки котировки видны её объекты, пакеты рисков и платежи, из полиса — убытки и график взносов. Ключевые события пишутся в таймлайн. «Котировка сформирована и направлена клиенту», «Полис выпущен, присвоен номер», «Выплата произведена» — историю сделки видно без опроса участников.

После установки достаточно включить связи между процессами и настроить права доступа. Стадии, поля и сроки меняются штатными средствами «Битрикс24» без программирования. Решение доступно по подписке «BitrixGPT + Маркетплейс».