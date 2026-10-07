«Группа Астра» и «Эрна» разработают пакет отечественных ИТ-решений для медицины

В Национальном центре «Россия» состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве между «Группой Астра» и ООО «Эрна». Документ подписали первый заместитель генерального директора «Группы Астра» Николай Прянишников и генеральный директор ООО «Эрна» Екатерина Кобякова. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

«Эрна» разрабатывает социально значимые ИТ-продукты и решения на основе искусственного интеллекта, которые помогают поддерживать и укреплять здоровье населения России и за ее пределами. Все продукты компании создаются на базе ОС Astra Linux. Это обеспечивает их соответствие требованиям к отечественному программному обеспечению и безопасность работы в медицинской инфраструктуре страны.

Для «Эрны» сотрудничество открывает путь к продвижению на рынке и внедрению решений в клиниках: от первичного звена здравоохранения до научных национальных центров. Для «Группы Астра» это возможность укрепить позиции своей экосистемы в одной из самых значимых отраслей.

«Технологическая независимость в здравоохранении напрямую связана с качеством медицинской помощи. Объединив надежную отечественную платформу и медицинские ИТ-разработки, мы делаем современные цифровые решения доступнее для врачей и пациентов», — сказала Екатерина Кобякова, генеральный директор ООО «Эрна».

«Наш приоритет — цифровизация функциональной диагностики и безопасная работа с медицинскими данными. Мы усиливаем сотрудничество с лидерами российского инфраструктурного ПО. Заказчики уже используют или планируют использовать продукты «Эрна» и «Группы Астра» совместно. Такое партнерство позволит быстрее адаптировать решения друг к другу и предлагать рынку комплексные защищенные продукты для здравоохранения», — отметил Николай Прянишников, первый заместитель генерального директора «Группы Астра».