Пользователи «ВКонтакте» оформили 9,5 млн заказов на Ozon через «шопсы»

Более 22 тыс. продавцов Ozon за год воспользовались инструментом внешнего продвижения товаров через авторов «ВКонтакте». Авторы выбирают продукты, рекомендуют их в «шопсах» и увеличивают продажи предпринимателей. Количество заказов, которое оформляют пользователи из авторского контента, достигло 140 тыс. в сутки на конец сентября 2026 г. Об этом CNews сообщили представители «ВКонтакте».

За год авторы «ВКонтакте» опубликовали 700 тыс. «шопсов» с товарами маркетплейса: обзоры, распаковки, скетчи, отзывы. Такой контент собрал свыше 45 млрд просмотров и привел к 9,5 млн выкупленных заказов. Наибольшее количество заказов получили продавцы товаров для дома, бытовой химии, косметики и уходовых средств, а также продукции для животных.

«ВКонтакте существуют самые разнообразные авторские ниши и комьюнити, которые становятся партнерами для бизнеса. Каждый автор сам находит продукт, который органично вписывается в его контент, и рекомендует его так, как это будет уместно для его подписчиков. При этом алгоритмы рекомендаций позволяют публикациям находить новую аудиторию, которой близка эта тематика или товарная категория. Именно это сочетание — органичная подача от автора плюс точный таргетинг по интересам — дает бизнесу не разовый охват, а живую вовлеченность и конверсию в заказ», — сказал операционный директор социальных сетей VK Андрей Гостев.

«Для продавцов Ozon авторский контент на внешних площадках все чаще становится частью системной работы со спросом. Бизнес использует его не только для отдельных размещений, но и как элемент общей стратегии продвижения: от первого контакта пользователя с товаром до покупки. Развитие социальной коммерции расширяет возможности предпринимателей работать с аудиторией за пределами маркетплейса и связывать этот интерес с конкретным предложением», — отметил директор по маркетингу и монетизации Ozon Олег Дорожок.

В октябре 2025 г. «ВКонтакте» запустила «шопсы» — формат публикаций с карточками товаров, по которым можно совершить покупку. Авторы выбирают товары для продвижения, рекомендуют их в своем контенте и получают процент с продаж, совершенных из публикации. Первым партнером программы монетизации стал Ozon.