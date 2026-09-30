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Компания «Турбо Облако» запустила управляемую векторную базу данных для ИИ-проектов

«Ростелеком» продолжает развивать ИИ-направление. Входящий в коммерческий ИТ-кластер облачный провайдер «Турбо Облако» представил новый сервис — «Управляемую базу данных Qdrant». Она предназначена для приложений, требующих хранения данных и семантического поиска по ним. Сервис избавляет от необходимости самостоятельно подбирать инфраструктуру, разворачивать СУБД и заниматься ее техническим сопровождением. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

В отличие от традиционных баз данных, которые в основном работают с точными значениями, векторные позволяют искать информацию по смысловой близости. Данные в них представлены как числовые описания объектов, позволяющие определять сходство между ними. Qdrant поддерживает семантический и гибридный поиск, фильтрацию по дополнительным параметрам и работу с несколькими векторными представлениями одного объекта. Это открывает возможности для использования базы данных в различных ИИ-сценариях, например: для построения RAG-систем , поиска по текстовому и визуальному контенту, рекомендательных систем, а также в качестве памяти для ИИ-агентов. Возможности Qdrant позволяют объединять семантический поиск с поиском по ключевым словам в одном запросе.

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База данных Qdrant доступна в «Турбо Облаке» как управляемый сервис. Провайдер берет на себя развертывание и дальнейшее сопровождение инфраструктуры. Клиент может дополнительно получить поддержку и консультации технических экспертов по индивидуальной настройке базы данных Qdrant и ее работе в конкретном проекте. Управление сервисом осуществляется через личный кабинет «Турбо Облака». Интеграция с приложениями и ИИ-моделями выполняется через API . Сервис может использоваться как часть ИИ-инфраструктуры группы «Ростелекома» наряду с другими облачными и платформенными решениями.

Татьяна Миронова, директор по продуктам «Турбо Облака»: «Векторные базы данных становятся важной частью инфраструктуры для ИИ-проектов, но их самостоятельное развертывание и администрирование требуют от команды дополнительных компетенций. С запуском нового продукта мы сделали такой компонент доступнее для наших клиентов: они получают готовый управляемый сервис без необходимости самостоятельно заниматься его эксплуатацией. При этом Qdrant можно интегрировать с другими сервисами “Турбо Облака” и использовать как часть собственной ИИ-инфраструктуры».

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