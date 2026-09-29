Fit Service запустил статусы ремонта в мобильном приложении

Международная франчайзинговая сеть автосервисов Fit Service запустила в мобильном приложении новую функцию — статусы ремонта автомобиля. Теперь клиент может видеть, на каком этапе находится обслуживание, и лучше планировать свое время. Об этом CNews сообщили представители Fit Service.

Новый блок показывает движение автомобиля по сервисному процессу. Автовладельцу больше не нужно ждать звонка или самостоятельно уточнять, что происходит с машиной. Теперь актуальная информация отображается в приложении. Функция помогает сделать визит в автосервис более понятным и прозрачным. Функция доступна на iOS и Android.

В Fit Service отмечают, что при разработке ориентировались на привычный для пользователей опыт популярных цифровых сервисов. Сегодня люди видят статус заказа в доставке еды, такси или маркетплейсах. Такой же принцип компания переносит в обслуживание автомобиля, где клиенту особенно важно понимать, на каком этапе находится ремонт и когда можно ожидать результат.

«Ремонт автомобиля часто вызывает у клиента тревогу. Машина остается на станции, а человеку важно понимать, что с ней происходит и сколько времени это займет. Мы сделали статусы ремонта, чтобы убрать лишнюю неопределенность. В приложении клиент видит путь своего автомобиля и может планировать день. Для нас это еще один шаг к прозрачному сервису, где человеку не нужно добиваться информации, потому что она уже доступна в удобном цифровом формате», — сказал Александр Гараньков, директор по развитию международной сети автосервисов Fit Service.

Новая функция стала частью развития цифровых сервисов Fit Service для автомобилистов. Через мобильное приложение клиенты могут записываться на обслуживание, хранить историю ремонта, копить бонусы, видеть рекомендации механиков и получать информацию по своему автомобилю.