Разделы

Интернет Веб-сервисы
|

Fit Service запустил статусы ремонта в мобильном приложении

Международная франчайзинговая сеть автосервисов Fit Service запустила в мобильном приложении новую функцию — статусы ремонта автомобиля. Теперь клиент может видеть, на каком этапе находится обслуживание, и лучше планировать свое время. Об этом CNews сообщили представители Fit Service.

Новый блок показывает движение автомобиля по сервисному процессу. Автовладельцу больше не нужно ждать звонка или самостоятельно уточнять, что происходит с машиной. Теперь актуальная информация отображается в приложении. Функция помогает сделать визит в автосервис более понятным и прозрачным. Функция доступна на iOS и Android.

В Fit Service отмечают, что при разработке ориентировались на привычный для пользователей опыт популярных цифровых сервисов. Сегодня люди видят статус заказа в доставке еды, такси или маркетплейсах. Такой же принцип компания переносит в обслуживание автомобиля, где клиенту особенно важно понимать, на каком этапе находится ремонт и когда можно ожидать результат.

<p>Алексей Фоменко, «Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft </p>
Алексей Фоменко, «Астра»: Настоящий технологический суверенитет наступит, когда мы перестанем ориентироваться на Microsoft  Импортонезависимость

«Ремонт автомобиля часто вызывает у клиента тревогу. Машина остается на станции, а человеку важно понимать, что с ней происходит и сколько времени это займет. Мы сделали статусы ремонта, чтобы убрать лишнюю неопределенность. В приложении клиент видит путь своего автомобиля и может планировать день. Для нас это еще один шаг к прозрачному сервису, где человеку не нужно добиваться информации, потому что она уже доступна в удобном цифровом формате», — сказал Александр Гараньков, директор по развитию международной сети автосервисов Fit Service.

Новая функция стала частью развития цифровых сервисов Fit Service для автомобилистов. Через мобильное приложение клиенты могут записываться на обслуживание, хранить историю ремонта, копить бонусы, видеть рекомендации механиков и получать информацию по своему автомобилю.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Цифровизация кредитования юридических лиц 2026

Контроль или свобода: Папа Римский поспорил с Трампом и Nvidia об угрозах нейросетей

Обзор: Российские мультисим-решения (MultiSim) 2026

Microsoft отказалась восстанавливать пользователям данные из своего облачного Office, которые сама же и удалила

Как безопасно работать с контейнеризацией: 10 правил

«Модель лжет и прячет логи»: OpenAI отложила запуск GPT-6.1 Astra до тех пор, пока не научится ее контролировать

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Лучшие умные увлажнители воздуха для осени: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще