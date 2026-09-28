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ГК «Медси» и Yandex B2B Tech будут развивать цифровые решения для улучшения качества обслуживания пациентов

Группа компаний «Медси» и Yandex B2B Tech договорились о долгосрочном сотрудничестве. Компании будут реализовать комплексные проекты в области работы с большими данными для развития цифровых сервисов «Медси» и повышения эффективности бизнеса сети клиник. Об этом CNews сообщил представитель Yandex Cloud.

«Медси» рассматривает возможность ускорить работу со всем циклом обработки данных с использованием технологий Yandex Cloud (входит в бизнес-группу Yandex B2B Tech). В планах компании – модернизация корпоративного хранилища (DWH), чтобы собирать, структурировать и первично обрабатывать данные из нескольких источников, анализировать и визуализировать их, а также собирать отчеты на основе корпоративной информации. При разработке архитектуры данных будут учитываться требования по обработке и защите персональных данных. Это не первый совместный проект «Медси» и Yandex B2B Tech: так, сеть медицинских клиник уже использует инструменты Yandex AI Studio для ускорения разработки и написания кода.

Бизнес «Медси» активно развивается. В 2025 г. количество пациентов превысило 1,8 млн человек. Также выросло и количество посещений клиник и оказанных услуг в сутки. Рост по сравнению с 2024 г. составил 9% – до 45 тыс. и 97 тыс. соответственно. Увеличение количества клиентов влияет на необходимость перехода к централизованному хранилищу данных, где вся аналитика собирается в одном месте для более быстрого принятия решений.

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