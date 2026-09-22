ЭРА становится «ЭРАлидер»: Bitobe представляет экосистему решений для лидеров и команд

Система оценки и развития руководителей и команд ЭРА переходит на новый этап развития и получает новое имя — «ЭРАлидер». Ребрендинг отражает расширение продукта: от инструмента управленческой диагностики он вырос в экосистему решений для оценки, развития и сопровождения лидеров, команд и организационных изменений. Об этом CNews сообщили представители Bitobe.

ЭРА появилась как ответ на запрос бизнеса, которому стало недостаточно оценивать руководителей только по опыту, компетенциям и результатам прошлого периода. Современные компании стремятся понять, как человек будет действовать в новой роли, справляться с неопределенностью, реагировать на давление, влиять на команду и принимать решения в условиях изменений.

История проекта началась в 2021 г., однако его методологическая основа формировалась значительно раньше. С 2000 г. команда Bitobe занимается оценкой и развитием руководителей, сопровождает управленческие команды и участвует в проектах организационных изменений. С 2013 г. дополнительным источником экспертизы стало сотрудничество с Hogan Assessments и Deep Lead.

При разработке ЭРА команда опиралась на современные подходы к оценке личности и мотивации, включая модель Hexaco, подходы Ричи — Мартина и Рисса, а также многолетний опыт применения международных инструментов оценки руководителей.

Методика прошла несколько этапов апробации — от первых пилотных исследований до масштабного тестирования с участием более 1 тыс. человек. В разработке участвовали компании-клиенты и руководители, которые помогали оценивать не только статистическую точность шкал, но и практическую ценность результатов.

В основу системы вошли три блока: личностные черты, определяющие привычные способы принятия решений и взаимодействия; деструктивные стратегии, показывающие возможные риски поведения под давлением; мотивационные драйверы, связанные с профессиональным выбором и источниками энергии человека.

В 2022–2023 гг. ЭРА начала применяться в проектах для компаний промышленного, транспортного, энергетического, медицинского, ИТ- и сервисного секторов. К концу 2023 г. диагностику на платформе прошли более 2,6 тыс. участников. С результатами ЭРА было проведено около 15 тыс. сессий обратной связи, консультаций и коучинговых встреч.

Система используется в программах развития руководителей, проектах кадрового резерва, оценке кандидатов на ключевые должности, организационной диагностике, развитии управленческих команд и сопровождении трансформаций. Одновременно формировалось профессиональное сообщество экспертов. Первый сертификационный семинар состоялся в 2022 г. Сегодня сообщество объединяет более 100 консультантов, коучей, специалистов по оценке и HR-практиков.

В 2023–2024 гг. ЭРА расширила фокус с индивидуальной оценки на диагностику команд. Групповой отчёт и дополнительные аналитические модули позволяют анализировать управленческую команду как единую систему: оценивать особенности взаимодействия, распределение ролей и потенциальные зоны напряжения.

Постепенно вокруг диагностики сформировались решения для развития: трансформационная карта лидера; профиль адаптивного потенциала; управленческий профиль; экспертно-аналитические справки; командные аналитические модули; программы обратной связи, сопровождения и коучинга.

Развитие продуктов происходило в ответ на реальные задачи клиентов. Поэтому ЭРА постепенно вышла за рамки классической оценки персонала и стала экосистемой взаимосвязанных решений для кадровых и управленческих решений.

Качество методики проверяется на регулярной основе. Ежегодный мониторинг включает анализ надежности и валидности шкал, факторной структуры, работы шкал достоверности и нормативной базы.

По данным мониторинга качества 2025 г., 99% участников подтвердили очевидную валидность результатов, более 98% пользователей положительно оценили практическую ценность диагностики. Показатели надёжности большинства шкал находятся в диапазоне 0,7–0,9.

ЭРА также включена в Единый реестр российского программного обеспечения Минцифры России.

В июле 2026 г. обновляются бренд, отчеты, клиентская платформа, визуальная среда и методологическая база системы. При этом сохраняются её ключевые принципы: научная обоснованность, психометрическое качество и ориентация на практическую пользу для бизнеса.

Символом« ЭРАлидер» становится призма. Она отражает идею системы: помогать увидеть скрытый спектр особенностей лидера и команды — сильные стороны, риски, потенциал и точки роста.