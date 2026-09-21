Смоляне могут пополнить баланс карты «Белкарт» через российского мобильного оператора

МТС запустила денежные переводы для физических лиц на карты платежной системы «Белкарт» через мобильное приложение «Мой МТС» с помощью номера телефона любого российского оператора. Карты принимаются во всех торговых точках с безналичной оплатой в Белоруссии. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Теперь россияне смогут легко переводить средства находящимся в республике друзьям или родственникам, либо оплачивать покупки с местных карт при посещении Белоруссии.

Переводы осуществляются в российских рублях с конвертацией в белорусские рубли без комиссии с карты любого российского банка, со счета электронного кошелька, а также с лицевого счета абонента-физического лица МТС. Минимальная сумма разового перевода – 100 руб., а максимальная – 560 тыс.

«У смолян не просто активное экономическое сотрудничество с Беларусью, но и по-настоящему теплые братские отношения: у многих жителей региона в республике живут родственники или друзья, а поехать в небольшое путешествие в Витебск или Оршу звучит как отличный план для выходного дня. И если раньше перевести средства на карту белорусского банка было проблематично, то вопрос теперь решается без дополнительной комиссии и быстро: средства поступают на счет в течение нескольких минут», — сказала директор МТС в Смоленской области Кристина Киселева.